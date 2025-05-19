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Зеленський озвучив, де може відбутися наступна зустріч делегацій України, США та РФ

Анастасія ПроцПонеділок, 19 травня 2025, 22:11
Зеленський озвучив, де може відбутися наступна зустріч делегацій України, США та РФ
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участю делегацій Росії, Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу та Великої Британії.

Джерело: Зеленський на брифінгу 

Деталі: За словами Зеленського, наразі обговорюється кілька можливих майданчиків для такої зустрічі.

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Пряма мова: "Ми розглядаємо можливість зустрічі усіх команд. Хочемо організувати це на високому рівні. Сполучені Штати, Україна, Росія, деякі представники ЄС та Велика Британія. Така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або у Швейцарії. Ми розглядаємо ці три майданчики.

Питання не про комфорт, а хто зможе організувати зустріч з відповідним результатом".

Деталі: Президент також підкреслив, що йдеться про зустріч на найвищому рівні за участі делегацій усіх сторін. 

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Що передувало: 

  • 19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
  • Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились". 
  • Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.

ЗеленськийРосіяСША
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