Зеленський озвучив, де може відбутися наступна зустріч делегацій України, США та РФ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участю делегацій Росії, Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу та Великої Британії.
Джерело: Зеленський на брифінгу
Деталі: За словами Зеленського, наразі обговорюється кілька можливих майданчиків для такої зустрічі.
Пряма мова: "Ми розглядаємо можливість зустрічі усіх команд. Хочемо організувати це на високому рівні. Сполучені Штати, Україна, Росія, деякі представники ЄС та Велика Британія. Така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або у Швейцарії. Ми розглядаємо ці три майданчики.
Питання не про комфорт, а хто зможе організувати зустріч з відповідним результатом".
Деталі: Президент також підкреслив, що йдеться про зустріч на найвищому рівні за участі делегацій усіх сторін.
Що передувало:
- 19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
- Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.