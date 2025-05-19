Зеленський озвучив, де може відбутися наступна зустріч делегацій України, США та РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість проведення міжнародної зустрічі за участю делегацій Росії, Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу та Великої Британії.

Джерело: Зеленський на брифінгу

Деталі: За словами Зеленського, наразі обговорюється кілька можливих майданчиків для такої зустрічі.

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Пряма мова: "Ми розглядаємо можливість зустрічі усіх команд. Хочемо організувати це на високому рівні. Сполучені Штати, Україна, Росія, деякі представники ЄС та Велика Британія. Така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або у Швейцарії. Ми розглядаємо ці три майданчики.

Питання не про комфорт, а хто зможе організувати зустріч з відповідним результатом".

Деталі: Президент також підкреслив, що йдеться про зустріч на найвищому рівні за участі делегацій усіх сторін.

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