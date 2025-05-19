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Зеленский озвучил, где может состояться следующая встреча делегаций Украины, США и РФ

Анастасия ПроцПонедельник, 19 мая 2025, 22:11
Зеленский озвучил, где может состояться следующая встреча делегаций Украины, США и РФ
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения международной встречи с участием делегаций России, Соединенных Штатов, стран Европейского Союза и Великобритании.

Источник: Зеленский на брифинге

Детали: По словам Зеленского, сейчас обсуждается несколько возможных площадок для такой встречи.

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Прямая речь: "Мы рассматриваем возможность встречи всех команд. Хотим организовать это на высоком уровне. Соединенные Штаты, Украина, Россия, некоторые представители ЕС и Великобритания. Такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или в Швейцарии. Мы рассматриваем эти три площадки.

Вопрос не о комфорте, а кто сможет организовать встречу с соответствующим результатом".

Детали: Президент также подчеркнул, что речь идет о встрече на высшем уровне с участием делегаций всех сторон.

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Что предшествовало:

  • 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
  • Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.

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