Зеленский озвучил, где может состояться следующая встреча делегаций Украины, США и РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения международной встречи с участием делегаций России, Соединенных Штатов, стран Европейского Союза и Великобритании.

Источник: Зеленский на брифинге

Детали: По словам Зеленского, сейчас обсуждается несколько возможных площадок для такой встречи.

Реклама:

Прямая речь: "Мы рассматриваем возможность встречи всех команд. Хотим организовать это на высоком уровне. Соединенные Штаты, Украина, Россия, некоторые представители ЕС и Великобритания. Такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или в Швейцарии. Мы рассматриваем эти три площадки.

Вопрос не о комфорте, а кто сможет организовать встречу с соответствующим результатом".

Детали: Президент также подчеркнул, что речь идет о встрече на высшем уровне с участием делегаций всех сторон.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: