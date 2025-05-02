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Нападницю на Стерненка арештували: на суді вона сказала, що закохалася у вербувальника "з СБУ"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 травня 2025, 15:34
Нападницю на Стерненка арештували: на суді вона сказала, що закохалася у вербувальника з СБУ
Підозрювана у нападі на Стерненка в суді. Фото – Суспільне Новини

Затриманій напередодні підозрюваній у нападі на активіста і волонтера Сергія Стерненка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Рішення виніс Шевченківський районний суд Києва у п’ятницю.

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Також суд зобов’язав забезпечити підозрюваній медичну допомогу з проведення гемодіалізу тричі на тиждень, оскільки вона є інвалідом 1 групи. Запобіжний захід обрали без права внесення застави.

Прокурор просив тримання під вартою без застави. Сторона захисту наполягала на домашньому арешті.

Підозрювана у нападі на Стерненка перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. Жінка раніше не судима.

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Адвокат підозрюваної Анатолій Юрченко розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що Стерненко нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву — це справа його рук.

За словами сторони захисту, підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Скільки пострілів зробила, вона не памʼятає.

Сама підозрювана розповіла, що людина, яка спілкувалася з нею у месенджері "Вайбер", представилася співробітником СБУ. Згодом вона закохалася у нього, хоч ніколи не бачила.

"Мене спочатку залякали а потім, я закохалась в цю людину. Але фото не бачила. Спілкувались у вайбері, закохалась у слова", — сказала жінка.

Відповідаючи на запитання у залі суду, підозрювана відповіла, що не перебуває на обліку через психічні захворювання. Водночас, жінка розповіла, що має хворі нирки. За словами фігурантки, за вбивство активіста їй пообіцяли пересадку нирок.

Під час засідання суддя зачитала документи справи. З них випливає, що Стерненко отримав наскрізне верхнє поранення стегна. Також відомо, що наречена Стерненка раніше бачила підозрювану декілька разів.

Передісторія:

СтерненкоСБУсуд
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