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Із Сумщини евакуювали понад 52 тисячі осіб – ОВА

Ольга Глущенко Вівторок, 20 травня 2025, 06:48
Із Сумщини евакуювали понад 52 тисячі осіб – ОВА
ілюстративне фото: Getty Images

Із 202 населених пунктів Сумської області евакуювали понад 52 тисячі осіб.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров в ефірі "Суспільне. Студія"

Деталі: За минулий тиждень евакуювали майже 2400 осіб.

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В ОВА повідомляють, що під евакуацію наразі підпадає понад 86 тисяч мешканців з 202 населених пунктів Сумської області.

Уже евакуювали понад 60% – це понад 52 тисячі людей.

Пряма мова Григорова: "Забезпечуємо перевезення, прихисток і допомогу – гуманітарну, фінансову, психологічну".

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Деталі: Крім того, повідомив Григоров, наразі без світла в області усього залишається майже 21 тисяча абонентів, без газу – понад 10 тисяч.

Нагадаємо: Поблизу міста Білопілля Сумської області російські війська атакували рейсовий автобус безпілотником типу "Ланцет", загинули дев’ятеро людей.

Атакований Росією вранці 17 травня автобус у Сумській області, де загинули 9 людей, був евакуаційним.

Сумська областьросійсько-українська війнаевакуація
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