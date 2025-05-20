Из Сумщины эвакуировали более 52 тысяч человек – ОВА
Из 202 населенных пунктов Сумской области эвакуировали более 52 тысяч человек.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров в эфире "Суспільне. Студия"
Детали: За прошедшую неделю эвакуировали около 2400 человек.
В ОВА сообщают, что под эвакуацию подпадает более 86 тысяч жителей из 202 населенных пунктов Сумской области.
Уже эвакуировали более 60% – это более 52 тысяч человек.
Прямая речь Григорова: "Обеспечиваем перевозку, убежище и помощь – гуманитарную, финансовую, психологическую".
Детали: Кроме того, сообщил Григоров, сейчас без света в области всего остается почти 21 тысяча абонентов, без газа – более 10 тысяч.
Напомним: Вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали рейсовый автобус беспилотником типа "Ланцет", погибли девять человек.
Атакованный Россией утром 17 мая автобус в Сумской области, где погибли 9 человек, был эвакуационным.