Из Сумщины эвакуировали более 52 тысяч человек – ОВА

Из 202 населенных пунктов Сумской области эвакуировали более 52 тысяч человек.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров в эфире "Суспільне. Студия"

Детали: За прошедшую неделю эвакуировали около 2400 человек.

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В ОВА сообщают, что под эвакуацию подпадает более 86 тысяч жителей из 202 населенных пунктов Сумской области.

Уже эвакуировали более 60% – это более 52 тысяч человек.

Прямая речь Григорова: "Обеспечиваем перевозку, убежище и помощь – гуманитарную, финансовую, психологическую".

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Детали: Кроме того, сообщил Григоров, сейчас без света в области всего остается почти 21 тысяча абонентов, без газа – более 10 тысяч.

Напомним: Вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали рейсовый автобус беспилотником типа "Ланцет", погибли девять человек.

Атакованный Россией утром 17 мая автобус в Сумской области, где погибли 9 человек, был эвакуационным.