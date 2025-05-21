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ЄС вже передав Україні дві третини із запланованих 2 мільйонів артснарядів – Сибіга

Іван Д'яконовСереда, 21 травня 2025, 01:46
ЄС вже передав Україні дві третини із запланованих 2 мільйонів артснарядів – Сибіга
Андрій Сибіга. Фото: Getty Images

Міністра закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас заявив, що країни-члени Європейського Союзу передали Україні дві третини з обіцяних 2 мільйонів артилерійських снарядів. 

Джерело: Сибіга в соцмережі Х

Пряма мова: "Країни-члени ЄС вже виділили дві третини з 2 мільйонів артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше забезпечити решту. Я дякую Каї за її важливу ініціативу".

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Деталі: Окрім оборонної підтримки Сибіга акцентував на необхідності ухвалення "сміливих і великих рішень" для стримування Росії та прискорення процесу вступу України до ЄС.

"Ми погодилися з необхідністю просувати обидва процеси вперед", – додав Сибіга.

Передісторія: 

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  • 4 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів у рамках "чеської снарядної ініціативи", а загалом від партнерів планує отримати 3 мільйони снарядів.
  • Згідно з розслідування агентства Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром Open Source Centre (OSC) Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.
  • Агентство Reuters, на основі аналізу документів і супутникових знімків, повідомило, що Росія будує у Сибіру новий великий завод із виробництва вибухових речовин, який буде здатен забезпечити вибуховими речовинами 1,28 мільйона артилерійських снарядів калібру 152 мм.

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