ЄС вже передав Україні дві третини із запланованих 2 мільйонів артснарядів – Сибіга
Середа, 21 травня 2025, 01:46
Міністра закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас заявив, що країни-члени Європейського Союзу передали Україні дві третини з обіцяних 2 мільйонів артилерійських снарядів.
Джерело: Сибіга в соцмережі Х
Пряма мова: "Країни-члени ЄС вже виділили дві третини з 2 мільйонів артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше забезпечити решту. Я дякую Каї за її важливу ініціативу".
Реклама:
Деталі: Окрім оборонної підтримки Сибіга акцентував на необхідності ухвалення "сміливих і великих рішень" для стримування Росії та прискорення процесу вступу України до ЄС.
"Ми погодилися з необхідністю просувати обидва процеси вперед", – додав Сибіга.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- 4 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цього року може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів у рамках "чеської снарядної ініціативи", а загалом від партнерів планує отримати 3 мільйони снарядів.
- Згідно з розслідування агентства Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром Open Source Centre (OSC) Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.
- Агентство Reuters, на основі аналізу документів і супутникових знімків, повідомило, що Росія будує у Сибіру новий великий завод із виробництва вибухових речовин, який буде здатен забезпечити вибуховими речовинами 1,28 мільйона артилерійських снарядів калібру 152 мм.