ЄС вже передав Україні дві третини із запланованих 2 мільйонів артснарядів – Сибіга

Міністра закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас заявив, що країни-члени Європейського Союзу передали Україні дві третини з обіцяних 2 мільйонів артилерійських снарядів.

Джерело: Сибіга в соцмережі Х

Пряма мова: "Країни-члени ЄС вже виділили дві третини з 2 мільйонів артилерійських снарядів, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше забезпечити решту. Я дякую Каї за її важливу ініціативу".

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Деталі: Окрім оборонної підтримки Сибіга акцентував на необхідності ухвалення "сміливих і великих рішень" для стримування Росії та прискорення процесу вступу України до ЄС.

"Ми погодилися з необхідністю просувати обидва процеси вперед", – додав Сибіга.

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