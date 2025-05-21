ЕС уже передал Украине две трети из запланированных 2 миллионов артснарядов – Сибига
Среда, 21 мая 2025, 01:46
Министра иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заявил, что страны-члены Европейского Союза передали Украине две трети из обещанных 2 миллионов артиллерийских снарядов.
Источник: Сибига в соцсети Х
Прямая речь: "Страны-члены ЕС уже выделили две трети из 2 миллионов артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить остальные. Я благодарю Кайю за ее важную инициативу".
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Детали: Кроме оборонной поддержки Сибига акцентировал на необходимости принятия "смелых и больших решений" для сдерживания России и ускорения процесса вступления Украины в ЕС.
"Мы согласились с необходимостью продвигать оба процесса вперед", – добавил Сибига.
Предыстория:
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- 4 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году может получить 1,8 млн единиц артиллерийских боеприпасов в рамках "чешской снарядной инициативы", а всего от партнеров планирует получить 3 миллиона снарядов.
- Согласно расследованию агентства Reuters в сотрудничестве с Британским аналитическим центром Open Source Centre (OSC) Северная Корея за последние 20 месяцев передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины.
- Агентство Reuters, на основе анализа документов и спутниковых снимков, сообщило, что Россия строит в Сибири новый крупный завод по производству взрывчатых веществ, который будет способен обеспечить взрывчатыми веществами 1,28 миллиона артиллерийских снарядов калибра 152 мм.