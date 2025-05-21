ЕС уже передал Украине две трети из запланированных 2 миллионов артснарядов – Сибига

Министра иностранных дел Андрей Сибига после встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заявил, что страны-члены Европейского Союза передали Украине две трети из обещанных 2 миллионов артиллерийских снарядов.

Источник: Сибига в соцсети Х

Прямая речь: "Страны-члены ЕС уже выделили две трети из 2 миллионов артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить остальные. Я благодарю Кайю за ее важную инициативу".

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Детали: Кроме оборонной поддержки Сибига акцентировал на необходимости принятия "смелых и больших решений" для сдерживания России и ускорения процесса вступления Украины в ЕС.

"Мы согласились с необходимостью продвигать оба процесса вперед", – добавил Сибига.

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