Литва закликає ЄС запровадити проти Росії такі санкції, які завдадуть їй справжнього болю

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз вже зараз розпочати роботу над наступним, 18-м пакетом санкцій проти Росії, який має вдарити по агресору там, де йому дійсно боляче.

Джерело: Будріс після засідання Ради ЄС із закордонних справ і оборони в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністр заявив, що обман, дезорганізація, відволікання уваги та затягування часу є стратегією російського ватажка Владіміра Путіна, щоб уникнути санкцій та відповідальності.

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За його словами, Європа має нарешті розірвати це зачароване коло і дієвим інструментом для цього є запровадження нових санкцій.

Будріс зазначив, що 17-й пакет санкцій, ухвалений 20 травня, є вчорашнім днем.

"18-й пакет санкцій повинен вдарити по агресору там, де йому дійсно боляче – в енергетику, СПГ, нафту, ядерне паливо, нашою ціллю мають стати фінансові установи, які тривалий час лишалися недоторканними", – заявив литовський міністр, наголосивши, що робота над новим пакетом має розпочатися негайно.

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"Ми повинні рухатися з цим вперед, інакше наші слова розійдуться з реальністю і хто повірить нам, якщо ми пошлемо подібний сигнал знову?" – сказав він.

Передісторія: