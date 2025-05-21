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Литва закликає ЄС запровадити проти Росії такі санкції, які завдадуть їй справжнього болю

Іванна Костіна, Іван Д'яконовСереда, 21 травня 2025, 02:15
Литва закликає ЄС запровадити проти Росії такі санкції, які завдадуть їй справжнього болю
Кястутіс Будріс. Фото: X / BudrysKestutis

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав Європейський Союз вже зараз розпочати роботу над наступним, 18-м пакетом санкцій проти Росії, який має вдарити по агресору там, де йому дійсно боляче.

Джерело: Будріс після засідання Ради ЄС із закордонних справ і оборони в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Міністр заявив, що обман, дезорганізація, відволікання уваги та затягування часу є стратегією російського ватажка Владіміра Путіна, щоб уникнути санкцій та відповідальності.

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За його словами, Європа має нарешті розірвати це зачароване коло і дієвим інструментом для цього є запровадження нових санкцій.

Будріс зазначив, що 17-й пакет санкцій, ухвалений 20 травня, є вчорашнім днем.

"18-й пакет санкцій повинен вдарити по агресору там, де йому дійсно боляче – в енергетику, СПГ, нафту, ядерне паливо, нашою ціллю мають стати фінансові установи, які тривалий час лишалися недоторканними", – заявив литовський міністр, наголосивши, що робота над новим пакетом має розпочатися негайно.

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"Ми повинні рухатися з цим вперед, інакше наші слова розійдуться з реальністю і хто повірить нам, якщо ми пошлемо подібний сигнал знову?" – сказав він.

Передісторія:

  • Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалися після ухвалення 17-го санкційного пакета проти Росії про наступний санкційний удар по РФ.
  • 18-й пакет санкцій проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти Росії, "бо є шанс" на прогрес, проте не виключає запровадження санкцій у майбутньому.

санкціїРосіяЄСЛитва
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