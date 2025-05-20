США не посилюватимуть санкцій проти Росії – Трамп
Вівторок, 20 травня 2025, 01:50
Президент Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти Росії, "бо є шанс" на прогрес, проте не виключає запровадження санкцій у майбутньому.
Джерело: Трамп, цитує CNN
Деталі: Трамп сказав, що наразі не посилюватиме санкцій проти Росії після двогодинної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним.
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Президент США зазначив, що, на його думку "є шанс щось зробити".
Пряма мова Трампа: "…якщо ви це зробите, ви можете зробити набагато гірше".
"Але може настати час, коли це станеться".
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Що передувало:
- 19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
- Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.
- Трамп після телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним 19 травня оголосив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Трамп заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в разі, якщо не буде досягнуто прогресу.