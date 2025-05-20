США не посилюватимуть санкцій проти Росії – Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти Росії, "бо є шанс" на прогрес, проте не виключає запровадження санкцій у майбутньому.

Джерело: Трамп, цитує CNN

Деталі: Трамп сказав, що наразі не посилюватиме санкцій проти Росії після двогодинної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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Президент США зазначив, що, на його думку "є шанс щось зробити".

Пряма мова Трампа: "…якщо ви це зробите, ви можете зробити набагато гірше".

"Але може настати час, коли це станеться".

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