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Литва призывает ЕС ввести против России такие санкции, которые нанесут ей настоящую боль

Иванна Костина, Иван ДьяконовСреда, 21 мая 2025, 02:15
Литва призывает ЕС ввести против России такие санкции, которые нанесут ей настоящую боль
Кястутис Будрис. Фото: X / BudrysKestutis

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал Европейский Союз уже сейчас начать работу над следующим, 18-м пакетом санкций против России, который должен ударить по агрессору там, где ему действительно больно.

Источник: Будрис после заседания Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Министр заявил, что обман, дезорганизация, отвлечение внимания и затягивание времени является стратегией российского главаря Владимира Путина, чтобы избежать санкций и ответственности.

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По его словам, Европа должна наконец разорвать этот заколдованный круг и действенным инструментом для этого является введение новых санкций.

Будрис отметил, что 17-й пакет санкций, принятый 20 мая, является вчерашним днем.

"18-й пакет санкций должен ударить по агрессору там, где ему действительно больно - в энергетику, СПГ, нефть, ядерное топливо, нашей целью должны стать финансовые учреждения, которые долгое время оставались неприкосновенными", – заявил литовский министр, подчеркнув, что работа над новым пакетом должна начаться немедленно.

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"Мы должны двигаться с этим вперед, иначе наши слова разойдутся с реальностью и кто поверит нам, если мы пошлем подобный сигнал снова?" – сказал он.

Предыстория:

  • Как сообщалось, президент Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщались после принятия 17-го санкционного пакета против России о следующем санкционном ударе по РФ.
  • 18-й пакет санкций против России, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против России, "потому что есть шанс" на прогресс, однако не исключает введения санкций в будущем.

санкцииРосcияЕСЛитва
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