Литва призывает ЕС ввести против России такие санкции, которые нанесут ей настоящую боль
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал Европейский Союз уже сейчас начать работу над следующим, 18-м пакетом санкций против России, который должен ударить по агрессору там, где ему действительно больно.
Источник: Будрис после заседания Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"
Детали: Министр заявил, что обман, дезорганизация, отвлечение внимания и затягивание времени является стратегией российского главаря Владимира Путина, чтобы избежать санкций и ответственности.
По его словам, Европа должна наконец разорвать этот заколдованный круг и действенным инструментом для этого является введение новых санкций.
Будрис отметил, что 17-й пакет санкций, принятый 20 мая, является вчерашним днем.
"18-й пакет санкций должен ударить по агрессору там, где ему действительно больно - в энергетику, СПГ, нефть, ядерное топливо, нашей целью должны стать финансовые учреждения, которые долгое время оставались неприкосновенными", – заявил литовский министр, подчеркнув, что работа над новым пакетом должна начаться немедленно.
"Мы должны двигаться с этим вперед, иначе наши слова разойдутся с реальностью и кто поверит нам, если мы пошлем подобный сигнал снова?" – сказал он.
Предыстория:
- Как сообщалось, президент Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщались после принятия 17-го санкционного пакета против России о следующем санкционном ударе по РФ.
- 18-й пакет санкций против России, работу над которым уже начали в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств вне Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против России, "потому что есть шанс" на прогресс, однако не исключает введения санкций в будущем.