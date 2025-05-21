Литва призывает ЕС ввести против России такие санкции, которые нанесут ей настоящую боль

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал Европейский Союз уже сейчас начать работу над следующим, 18-м пакетом санкций против России, который должен ударить по агрессору там, где ему действительно больно.

Источник: Будрис после заседания Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе, сообщает "Европейская правда"

Детали: Министр заявил, что обман, дезорганизация, отвлечение внимания и затягивание времени является стратегией российского главаря Владимира Путина, чтобы избежать санкций и ответственности.

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По его словам, Европа должна наконец разорвать этот заколдованный круг и действенным инструментом для этого является введение новых санкций.

Будрис отметил, что 17-й пакет санкций, принятый 20 мая, является вчерашним днем.

"18-й пакет санкций должен ударить по агрессору там, где ему действительно больно - в энергетику, СПГ, нефть, ядерное топливо, нашей целью должны стать финансовые учреждения, которые долгое время оставались неприкосновенными", – заявил литовский министр, подчеркнув, что работа над новым пакетом должна начаться немедленно.

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"Мы должны двигаться с этим вперед, иначе наши слова разойдутся с реальностью и кто поверит нам, если мы пошлем подобный сигнал снова?" – сказал он.

Предыстория: