Комбат "Маґури" Ширшин пояснив, чому зробив свою публічну заяву

Комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин розповів, що вийшов зі своєю заявою у публічний простір після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які були проігноровані.

Джерело: Ширшин в Facebook

Пряма мова комбата "Маґури": "Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Це сталось неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйона і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат.

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Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані".

Деталі: За словами Ширшина, саме це і призвело до появи публічного допису, яким він прагнув "змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості".

Він додав, що ніколи не вимагав відставки головкома чи ще когось з управління військами, бо проблеми у війську "системні, а не просто зав’язані на одній людині" і ніколи не казав, що треба припинити воювати.

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"Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів", – написав комбат "Маґури".

Він додав, що його батальйон "завжди був на складних ділянках" і "ніколи не нили", а результати їх роботи "неодноразово висвітлювали ЗМІ, президент в своїх зверненнях".

"Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху… Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, птв, кулеметники, медпункт, розвідка, тил — кожен був долучений як по своїм напрямкам, так і в якості піхоти… Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази", – розповів Ширшин.

Водночас він додав, що в останні кілька місяців у нього склалося враження, що їх "просто намагаються стерти".

"Саме це і неможливість визначеним порядком достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно", – пояснив комбат "Маґури".

Він заначив, що попри його заяву, ніхто з його бійців "не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням".

"На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", – підсумував Ширшин.

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