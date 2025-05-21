Комбат "Магуры" Ширшин объяснил, почему сделал свое публичное заявление

Комбат 47 бригады "Магура" Александр Ширшин рассказал, что вышел со своим заявлением в публичное пространство после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, которые были проигнорированы.

Источник: Ширшин в Facebook

Прямая речь комбата "Магуры": "Выполняя задачи на Курщине и украинско-российской границе, столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь. Это происходило неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта. Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры для недопущения этих потерь.

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Перед тем как выйти с публичным сообщением, я неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях нашего командования. Почти все обращения были проигнорированы".

Детали: По словам Ширшина, именно это и привело к появлению публичного сообщения, которым он стремился "изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности".

Он добавил, что никогда не требовал отставки главкома или еще кого-то из управления войсками, потому что проблемы в армии "системные, а не просто завязаны на одном человеке" и никогда не говорил, что надо прекратить воевать.

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"Но в ответ почему-то получил обвинения, клевету на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений", – написал комбат "Магуры".

Он добавил, что его батальон "всегда был на сложных участках" и "никогда не ныл", а результаты их работы "неоднократно освещали СМИ, президент в своих обращениях".

"Моя отважная пехота выгрызала нашу украинскую землю, выбивая врага, держала оборону в окружении до последнего вздоха... Саперы, минируя дорогу под носом у врага, сделали больше всего работы на Донбассе. Гранатометчики, птв, пулеметчики, медпункт, разведка, тыл – каждый был приобщен как по своим направлениям, так и в качестве пехоты... Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы", – рассказал Ширшин.

В то же время он добавил, что в последние несколько месяцев у него сложилось впечатление, что их "просто пытаются стереть".

"Именно это и невозможность определенным порядком достучаться до командования относительно сохранения боеспособности моего подразделения и жизни моих людей побудило меня осветить проблему публично", – пояснил комбат "Магуры".

Он отметил, что несмотря на его заявление, никто из его бойцов "не снялся, не оставил позиции, а продолжают выполнять новые задачи "пока еще под моим управлением".

"На сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от ГШ, надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", – подытожил Ширшин.

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