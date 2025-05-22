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Росія атакувала Україну 128 дронами та ракетою "Іскандер-М": ППО знешкодила 112 дронів

Анастасія ПроцЧетвер, 22 травня 2025, 11:34
Росія атакувала Україну 128 дронами та ракетою Іскандер-М: ППО знешкодила 112 дронів
фото: ПС

У ніч на 22 травня російські окупаційні війська атакували територію України, використавши балістичну ракету "Іскандер-М", 128 ударних БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітаційні засоби різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил

Деталі: Станом на 11:00, Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 ворожих безпілотників типу Shahed та інших БпЛА на східному, північному, південному і центральному напрямках.

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74 дрони збито вогневими засобами ураження, 38 були локаційно втрачені/подавлені РЕБ  (без негативних наслідків).

Окупанти запустили  балістичну ракету з району російського міста Таганрог, а дрони з міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

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Нагадаємо:

  • Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко писав, що протиповітряна оборона працювала по російських безпілотниках у Києві – уламки ворожої цілі впали на території школи у Дарницькому районі.

ППОбезпілотникиросійсько-українська війна
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