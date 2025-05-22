Росія атакувала Україну 128 дронами та ракетою "Іскандер-М": ППО знешкодила 112 дронів
У ніч на 22 травня російські окупаційні війська атакували територію України, використавши балістичну ракету "Іскандер-М", 128 ударних БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітаційні засоби різних типів.
Джерело: командування Повітряних сил
Деталі: Станом на 11:00, Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 ворожих безпілотників типу Shahed та інших БпЛА на східному, північному, південному і центральному напрямках.
74 дрони збито вогневими засобами ураження, 38 були локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
Окупанти запустили балістичну ракету з району російського міста Таганрог, а дрони з міст Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.
Нагадаємо:
- Раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко писав, що протиповітряна оборона працювала по російських безпілотниках у Києві – уламки ворожої цілі впали на території школи у Дарницькому районі.