Россия атаковала Украину 128 дронами и ракетой "Искандер-М": ПВО обезвредила 112 дронов

В ночь на 22 мая российские оккупационные войска атаковали территорию Украины, использовав баллистическую ракету "Искандер-М", 128 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитационные средства различных типов.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: По состоянию на 11:00, Силы противовоздушной обороны обезвредили 112 вражеских беспилотников типа Shahed и других БПЛА на восточном, северном, южном и центральном направлениях.

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74 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 38 были локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Оккупанты запустили баллистическую ракету из района российского города Таганрог, а дроны из городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и временно оккупированного Крыма.

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.

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Напомним: