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Россия атаковала Украину 128 дронами и ракетой "Искандер-М": ПВО обезвредила 112 дронов

Анастасия ПроцЧетверг, 22 мая 2025, 11:34
Россия атаковала Украину 128 дронами и ракетой Искандер-М: ПВО обезвредила 112 дронов
фото: ВС

В ночь на 22 мая российские оккупационные войска атаковали территорию Украины, использовав баллистическую ракету "Искандер-М", 128 ударных БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитационные средства различных типов.

Источник: командование Воздушных сил 

Детали: По состоянию на 11:00, Силы противовоздушной обороны обезвредили 112 вражеских беспилотников типа Shahed и других БПЛА на восточном, северном, южном и центральном направлениях.

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74 дрона сбиты огневыми средствами поражения, 38 были локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Оккупанты запустили баллистическую ракету из района российского города Таганрог, а дроны из городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и временно оккупированного Крыма.

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.

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Напомним:

  • Ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко писал, что противовоздушная оборона работала по российским беспилотникам в Киеве - обломки вражеской цели упали на территории школы в Дарницком районе.

ПВОбеспилотникироссийско-украинская война
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