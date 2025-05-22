У Росії призначили нового головкома Сухопутних військ

Головнокомандувачем Сухопутних військ РФ призначили генерал-полковника Андрія Мордвічева, який отримав звання "героя Росії" за окупацію Авдіївки.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: За словами міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова, Мордвічев – "досвідчений бойовий офіцер", який "повною мірою розкрив талант воєначальника під час спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України – ред.)".

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Варто зазначити, що в березні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про нібито ліквідацію Мордвічева.

Для довідки: За даними російського агентства "Інтерфакс", до цього призначення Мордвічев командував угрупованням "Центр". Міноборони РФ повідомляло, що в лютому 2024 року під його командуванням це угруповання окупувало Авдіївку.

Згідно з офіційною біографією, Мордвічев народився 14 січня 1976 року в Павлодарі (Казахстан). У 1997 році закінчив Новосибірське вище загальновійськове командне училище, а в 2006 році – Загальновійськову академію ЗС РФ.

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Після закінчення Військової академії Генштабу РФ у 2016 році його призначили заступником командира корпусу. Із 2017 до 2019 року Мордвічев був начальником штабу, першим заступником командувача армії Центрального військового округу.

Із 2019 до 2021 року – начальником штабу, першим заступником командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Із 2021 до 2022 року – командувачем 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу. А з 2022 по 2023 рік – заступником командувача військ Південного військового округу.

У 2023 році Мордвічева призначили на посаду командувача військ Центрального військового округу.

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