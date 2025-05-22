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В России назначили нового главкома Сухопутных войск

Ирина БалачукЧетверг, 22 мая 2025, 12:15
В России назначили нового главкома Сухопутных войск
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и новый командующий Сухопутными войсками РФ Андрей Мордвичев. Фото Минобороны РФ

Главнокомандующим Сухопутных войск РФ назначили генерал-полковника Андрея Мордвичева, который получил звание "героя России" за оккупацию Авдеевки.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, Мордвичев – опытный боевой офицер, который в "полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины – ред.)".

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Стоит отметить, что в марте 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о якобы ликвидации Мордвичева.  

Для справки: По данным российского агентства "Интерфакс", до этого назначения Мордвичев командовал группировкой "Центр". Минобороны РФ сообщало, что в феврале 2024 года под его командованием эта группировка оккупировала Авдеевку.

Согласно официальной биографии, Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, а в 2006 году –Общевойсковую академию ВС РФ.

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После окончания Военной академии Генштаба РФ в 2016 году его назначили заместителем командира корпуса. С 2017 по 2019 год Мордвичев был начальником штаба, первым заместителем командующего армией Центрального военного округа.

С 2019 по 2021 год – начальником штаба, первым заместителем командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. С 2021 по 2022 год – командующим 8-й общевойсковой армией Южного военного округа. А с 2022 по 2023 год – заместителем командующего войсками Южного военного округа.

В 2023 году Мордвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.

Предыстория:

РосcияВооруженные силы
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