Лавров каже, що термінів нової зустрічі РФ і України поки нема, а меморандум у "просунутій стадії"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона в роботі над меморандумом щодо припинення бойових дій в Україні перебуває у "просунутій стадії".
Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Лаврова, "РИА Новости"
Пряма мова: "Ведеться (робота над меморандумом – ред.). Не знаю, як із того боку, але наша робота вже в просунутій стадії, і ми в будь-якому разі передамо українцям цей меморандум, як і домовилися, і розраховуватимемо, що вони зроблять (те ж саме - ІФ)".
Деталі: Лавров також заявив, що поки немає термінів проведення другого раунду російсько-українських переговорів. Щодо Ватикану як місця зустрічі двох делегацій Лавров сказав, що це було б "не елегантно". "Коли православні будуть на католицькому майданчику будуть обговорювати питання, які стосуються усунення першопричин", - сказав він.
Також про те, що поки не відоме місце наступного раунду переговорів між Росією та Україною, заявив прессекретар лідера Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Передісторія:
- 19 травня Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
- 19 травня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", - сказав він.