Лавров говорит, что сроков новой встречи РФ и Украины пока нет, а меморандум в "продвинутой стадии"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона в работе над меморандумом о прекращении боевых действий в Украине находится в "продвинутой стадии".

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Лаврова, "РИА Новости"

Прямая речь: "Ведется (работа над меморандумом - ред.). Не знаю, как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии, и мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают (то же самое - ИФ)".

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Детали: Лавров также заявил, что пока нет сроков проведения второго раунда российско-украинских переговоров. Относительно Ватикана как места встречи двух делегаций Лавров сказал, что это было бы "не элегантно". "Когда православные будут на католической площадке будут обсуждать вопросы, которые касаются устранения первопричин", - сказал он.

Также о том, что пока не известно место следующего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь лидера Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.

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