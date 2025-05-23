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Лавров говорит, что сроков новой встречи РФ и Украины пока нет, а меморандум в "продвинутой стадии"

Александр ШумилинПятница, 23 мая 2025, 12:46
Лавров говорит, что сроков новой встречи РФ и Украины пока нет, а меморандум в продвинутой стадии
Фото: Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона в работе над меморандумом о прекращении боевых действий в Украине находится в "продвинутой стадии".

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Лаврова, "РИА Новости"

Прямая речь: "Ведется (работа над меморандумом - ред.). Не знаю, как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии, и мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают (то же самое - ИФ)".

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Детали: Лавров также заявил, что пока нет сроков проведения второго раунда российско-украинских переговоров. Относительно Ватикана как места встречи двух делегаций Лавров сказал, что это было бы "не элегантно". "Когда православные будут на католической площадке будут обсуждать вопросы, которые касаются устранения первопричин", - сказал он.

Также о том, что пока не известно место следующего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь лидера Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.

Предыстория:

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  • 19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
  • 19 мая Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума. "Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", - сказал он.

ЛавровРосcия
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