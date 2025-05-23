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Лавров заявил, что РФ представит проект "меморандума" сразу после обмена

Татьяна ОлейникПятница, 23 мая 2025, 19:45
Лавров заявил, что РФ представит проект меморандума сразу после обмена
Лавров. Фото - ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 мая заявил, что РФ представит Украине проект "документа об урегулировании", как только завершится обмен военнопленными.

Источник: российское госагентство ТАСС со ссылкой на Лаврова

Детали: Он также повторил, что Россия активно работает над этим документом.

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Кроме того, Лавров наговорил, что якобы атака Украины по "гражданским объектам в РФ" (Генштаб ВСУ сообщал о поражении завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ, который производил батареи для авиабомб, ракет "Искандер") стала якобы "прямым следствием поддержки Киева со стороны Европы".

Что предшествовало:

  • В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня – это издевательство над всем миром, ведь каждый день на войне – это потеря жизней.

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