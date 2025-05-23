Лавров заявил, что РФ представит проект "меморандума" сразу после обмена
Пятница, 23 мая 2025, 19:45
Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 мая заявил, что РФ представит Украине проект "документа об урегулировании", как только завершится обмен военнопленными.
Источник: российское госагентство ТАСС со ссылкой на Лаврова
Детали: Он также повторил, что Россия активно работает над этим документом.
Реклама:
Кроме того, Лавров наговорил, что якобы атака Украины по "гражданским объектам в РФ" (Генштаб ВСУ сообщал о поражении завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ, который производил батареи для авиабомб, ракет "Искандер") стала якобы "прямым следствием поддержки Киева со стороны Европы".
Что предшествовало:
- В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня – это издевательство над всем миром, ведь каждый день на войне – это потеря жизней.