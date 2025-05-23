Лавров заявил, что РФ представит проект "меморандума" сразу после обмена

Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 мая заявил, что РФ представит Украине проект "документа об урегулировании", как только завершится обмен военнопленными.

Источник: российское госагентство ТАСС со ссылкой на Лаврова

Детали: Он также повторил, что Россия активно работает над этим документом.

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Кроме того, Лавров наговорил, что якобы атака Украины по "гражданским объектам в РФ" (Генштаб ВСУ сообщал о поражении завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ, который производил батареи для авиабомб, ракет "Искандер") стала якобы "прямым следствием поддержки Киева со стороны Европы".

Что предшествовало: