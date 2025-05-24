ЗМІ опублікували фото київської Оболоні після масованої атаки
У ніч проти 24 травня росіяни масовано атакували Київ безпілотниками і балістикою, ЗМІ опублікували фото наслідків ударів по Оболонському району столиці.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне", голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик
Деталі: "Суспільне" опублікувало знімки наслідків ворожої атаки на Київ, прокоментувавши: "На фото наслідки масованої атаки РФ в Оболонському районі Києва".
Також видання цитує мешканку будинку на Оболоні, в який влучили уламки російського безпілотника.
Пряма мова: "Я думала, якось минеться, а потім як гахнуло, скло полетіло на балконі. Я хотіла вискочити, але дим в коридорі.
У мене восьмий поверх. То я вже дочекалася, поки піднялися хлопці. Дякуючи їм, спустилась вниз. У мене все більш-менш. А то, що у людей – жах".
Деталі: Фесик о 6:20 повідомив, що пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу на Оболоні, повністю ліквідовано.
Що передувало: Увечері 23 травня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників, а згодом і балістики, на Київщині та у столиці є постраждалі.
Вранці 24 травня ДСНС показала наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ.