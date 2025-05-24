СМИ опубликовали фото киевской Оболони после массированной атаки

В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев беспилотниками и баллистикой, СМИ опубликовали фото последствий ударов по Оболонскому району столицы.

Источник: общественное вещание "Суспільне", глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик

Детали: "Суспільне" опубликовало снимки последствий вражеской атаки на Киев, прокомментировав: "На фото последствия массированной атаки РФ в Оболонском районе Киева".

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Также издание цитирует жительницу дома на Оболони, в который попали обломки российского беспилотника.

Прямая речь: "Я думала, как-то пройдет, а потом как ухнуло, стекло полетело на балконе. Я хотела выскочить, но дым в коридоре.

У меня восьмой этаж. Так я уже дождалась, пока поднялись ребята. Благодаря им спустилась вниз. У меня все более-менее. А то, что у людей – ужас".

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фото: "Суспільне"

фото: "Суспільне"

фото: "Суспільне"

Детали: Фессик в 6:20 сообщил, что пожар, возникший вследствие вражеских обстрелов на Оболони, полностью ликвидирован.

Что предшествовало: Вечером 23 мая в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников, а позже и баллистики, в Киевской области и столице есть пострадавшие.

Утром 24 мая ГСЧС показала последствия вражеской комбинированной атаки на Киев.