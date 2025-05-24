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ГУР зафиксировало 150 казней украинских военных в плену оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 24 мая 2025, 09:21
ГУР зафиксировало 150 казней украинских военных в плену оккупантов
Getty Images

Главное управление разведки отмечает, что количество казней украинских воинов на поле боя растет - уже зафиксировано более 150 таких случаев.

Источник: ГУР МО

Детали: Разведчики также зафиксировали прямые приказы убивать пленных.

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Также ГУР цитирует слова докладчика ООН по вопросам внесудебных казней доктора Морриса Тидбол-Бинца, который убежден, что такие казни "не происходили бы с таким количеством и частотой без приказа или согласия" хозяина Кремля Владимира Путина.

Дословно ГУР: "Эти преступления - не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора - России".

Справка: Важно отметить, что эти цифры касаются только тех, которые верифицировало ГУР с начала полномасштабного вторжения.

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В целом украинские правоохранители расследуют казни российскими оккупантами 268 украинских военнопленных, из которых 208 были казнены на поле боя и 59 - в колонии "Еленовка".

Напомним: Утром 22 мая во время штурма позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района оккупанты взяли в плен двух украинских военных, которых впоследствии расстреляли.

разведкапленныеВооруженные силыпотери в войне
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