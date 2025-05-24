Кислица: На переговорах в Стамбуле Мединский говорил, что на войне "русские убивают русских"

Первый замминистра иностранных дел, член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Сергей Кислица рассказал, что во время переговоров 16 мая россияне прибегали к постоянным угрозам и аморальным заявлениям, в частности глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что "война – это когда русские убивают русских".

Источник: Кислица в интервью, показанном в эфире телемарафона в субботу вечером

Прямая речь: "Количество трэша, угроз, цинизма и аморальных заявлений – это шло почти сплошным потоком. Вы уже слышали и о длинных каких-то псевдоисторических экскурсах, о том, что "сегодня мы требуем 4 области, завтра мы будем требовать 8 или 6", о том, что "здесь среди членов делегации некоторые могут потерять больше родственников".

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Или, например, на каком-то этапе глава российской делегации говорит...: "По сути, война – это когда русские убивают русских, с определенными нюансами". По сути, тебе та сторона отрицает твое существование как нации, тебе в лицо говорят: "Ты не украинец, ты русский, мы просто тебя убиваем, просто русские убивают русских"".

Детали: Кислица также рассказал, что россияне перед началом встречи заявили, что они не имеют мандата вести переговоры в присутствии представителей США.

Турецкая же сторона присутствовала на переговорах, но не принимала в них участия.

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