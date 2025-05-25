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Зеленський після рекордної атаки: Мовчання Америки та інших заохочують Путіна

Роман ПетренкоНеділя, 25 травня 2025, 10:48
Зеленський після рекордної атаки: Мовчання Америки та інших заохочують Путіна
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський після нової рекордної атаки росіян закликає до санкцій проти РФ.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Зеленський повідомив, що цілями майже 300 дронів та 70 ракет були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

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Пряма мова Зеленського: "Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, попри вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна.

Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни".

Нагадаємо: За даними Повітряних сил, у ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них знищені або локаційно втрачені.

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Під час суботньої масованої атаки президент нагадував ще й те, що Київ багато разів пропонував припинення вогню.

ЗеленськийПутінТрампсанкції
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