Зеленский после рекордной атаки: Молчание Америки и более поздних поощряют Путина

Президент Владимир Зеленский после новой рекордной атаки россиян призывает к санкциям против РФ.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский сообщил, что целями почти 300 дронов и 70 ракет были Киев и область, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.

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Прямая речь Зеленского: "Каждый такой террористический российский удар - это достаточная причина для новых санкций против России. Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может уйти на уикенд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина.

Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость. Санкции точно помогут. Решительность сейчас имеет значение - решимость Соединенных Штатов, решимость европейских стран, всех тех в мире, кто хочет мира. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на Россию. Путина надо заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны".

Напомним: По данным Воздушных сил, в ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника - более 310 из них уничтожены или локально потеряны.

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Во время субботней массированной атаки президент напоминал еще и то, что Киев много раз предлагал прекращение огня.