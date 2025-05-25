Кандидат у президенти Польщі відмовився підтримати ініціативу щодо блокування вступу України в НАТО

Кандидат у президенти Польщі від провладної партії, мер Варшави Рафал Тшасковський відмовився підписати декларацію, де міститься обіцянка не допустити вступу України до НАТО.

Джерело: повідомлення Radio Zet, пише "Європейська правда"

Деталі: Декларація була ініційована ультраправим та антиукраїнським політиком Славоміром Менценом.

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Рафал Тшасковський, як і підтримуваний опозиційною партією "ПіС" Кароль Навроцький, прийняв запрошення лідера антиукраїнської "Конфедерації" Менцена на розмову, під час якої той запитував про ставлення до основних пунктів його власної програми. Таких пунктів всього вісім.

Тшасковський та Навроцький зійдуться у другому турі президентських виборів 1 червня.

Одним із пунктів декларації Менцена є обіцянка, що кандидат, якщо стане президентом, не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. Коментуючи цей пункт, який є п'ятим у декларації, Тшасковський сказав, що не може погодитись із Менценом.

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Пряма мова Тшасковського: "Якщо не буде гарантій безпеки, Путін озброїться і піде далі. Польща повинна прагнути до прийняття України до НАТО".

Деталі: На його слова негайно відреагував Менцен.

Пряма мова Мерцена: "Якщо Путін може напасти на Польщу, незважаючи на те, що вона є членом НАТО, то він може напасти і на Україну в НАТО".

Тшасковський відповів, що категорично не згоден.

Пряма мова Тшасковського: "Я дуже добре знаю Путіна і уважно за ним спостерігаю. Він розуміє тільки мову сили".

Деталі: Далі Менцен заявив, що "всі знають, що Україна має неврегульовані кордони".

Пряма мова Мерцена: "До того ж США навіть за президентства Байдена не погоджувалися на вступ України до НАТО. Чому Польща повинна прагнути до чогось неможливого?".

Пряма мова Тшасковського: "Я не сказав, що це буде легкий процес. Польща повинна прагнути до прийняття України до НАТО. Тільки тоді ми будемо в безпеці".

Він зауважив, що потенційно Україна може приєднатись до НАТО через 10-15 років.

Водночас, Тшасковський виступив проти відправки польських військових в Україну.

Передісторія: