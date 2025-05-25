Кандидат в президенты Польши отказался поддержать инициативу по блокированию вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши от правящей партии, мэр Варшавы Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию, в которой содержится обещание не допустить вступления Украины в НАТО.

Источник: сообщение Radio Zet, передаёт "Европейская правда"

Подробности: Декларация была инициирована ультраправым и антииукраинским политиком Славомиром Менценом.

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Рафал Тшасковский, как и кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий, принял приглашение лидера антииукраинской "Конфедерации" Менцена на встречу, в ходе которой тот задавал вопросы о позиции по ключевым пунктам своей предвыборной программы. Всего таких пунктов восемь.

Тшасковский и Навроцкий встретятся во втором туре президентских выборов 1 июня.

Один из пунктов декларации Менцена предполагает обязательство кандидата, в случае победы, не подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО. Комментируя этот, пятый пункт декларации, Тшасковский заявил, что не может с ним согласиться.

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Прямая речь Тшасковского: "Если не будет гарантий безопасности, Путин вооружится и пойдёт дальше. Польша должна стремиться к принятию Украины в НАТО".

Подробности: На его слова сразу отреагировал Менцен.

Прямая речь Менцена: "Если Путин может напасть на Польшу, несмотря на её членство в НАТО, значит, он может напасть и на Украину, даже если она будет в НАТО".

Тшасковский ответил, что категорически не согласен.

Прямая речь Тшасковского: "Я очень хорошо знаю Путина и внимательно за ним слежу. Он понимает только язык силы".

Подробности: Затем Менцен заявил, что "все знают, что у Украины нерешённые границы".

Прямая речь Менцена: "Кроме того, США даже при президентстве Байдена не соглашались на вступление Украины в НАТО. Почему Польша должна добиваться чего-то невозможного?"

Прямая речь Тшасковского: "Я не говорил, что это будет лёгкий процесс. Польша должна стремиться к вступлению Украины в НАТО. Только тогда мы будем в безопасности".

Он добавил, что потенциально Украина может присоединиться к НАТО через 10–15 лет.

В то же время Тшасковский выступил против отправки польских военных на территорию Украины.

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