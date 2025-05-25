Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кандидат в президенты Польши отказался поддержать инициативу по блокированию вступления Украины в НАТО

Кристина Бондарева, Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 12:33
Кандидат в президенты Польши отказался поддержать инициативу по блокированию вступления Украины в НАТО
YouTube.com/Sławomir Mentzen

Кандидат в президенты Польши от правящей партии, мэр Варшавы Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию, в которой содержится обещание не допустить вступления Украины в НАТО.

Источник: сообщение Radio Zet, передаёт "Европейская правда"

Подробности: Декларация была инициирована ультраправым и антииукраинским политиком Славомиром Менценом.

Реклама:

Рафал Тшасковский, как и кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий, принял приглашение лидера антииукраинской "Конфедерации" Менцена на встречу, в ходе которой тот задавал вопросы о позиции по ключевым пунктам своей предвыборной программы. Всего таких пунктов восемь.

Тшасковский и Навроцкий встретятся во втором туре президентских выборов 1 июня.

Один из пунктов декларации Менцена предполагает обязательство кандидата, в случае победы, не подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО. Комментируя этот, пятый пункт декларации, Тшасковский заявил, что не может с ним согласиться.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Тшасковского: "Если не будет гарантий безопасности, Путин вооружится и пойдёт дальше. Польша должна стремиться к принятию Украины в НАТО".

Подробности: На его слова сразу отреагировал Менцен.

Прямая речь Менцена: "Если Путин может напасть на Польшу, несмотря на её членство в НАТО, значит, он может напасть и на Украину, даже если она будет в НАТО".

Тшасковский ответил, что категорически не согласен.

Прямая речь Тшасковского: "Я очень хорошо знаю Путина и внимательно за ним слежу. Он понимает только язык силы".

Подробности: Затем Менцен заявил, что "все знают, что у Украины нерешённые границы".

Прямая речь Менцена: "Кроме того, США даже при президентстве Байдена не соглашались на вступление Украины в НАТО. Почему Польша должна добиваться чего-то невозможного?"

Прямая речь Тшасковского: "Я не говорил, что это будет лёгкий процесс. Польша должна стремиться к вступлению Украины в НАТО. Только тогда мы будем в безопасности".

Он добавил, что потенциально Украина может присоединиться к НАТО через 10–15 лет.

В то же время Тшасковский выступил против отправки польских военных на территорию Украины.

Предыстория:

  • 22 мая поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально согласился с требованиями лидера антииукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, включая обещание не допускать вступления Украины в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.
  • Во время телевизионных дебатов кандидатов в президенты Польши, состоявшихся вечером 23 мая, Украина и отношение к ней стали одной из самых острых тем дискуссии.

ПольшавиборыНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Асеев: Среди освобождённых из плена нет гражданских, которые там уже 8 лет
Прокопенко: В обмене 1000 на 1000 – ни одного азовца. Это позор
фотоСостоялась третья часть обмена "1000 на 1000" - еще более 300 защитников дома
Во время рекордной атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены
Зеленский после рекордной атаки: Молчание Америки и более поздних поощряет Путина
Трамп снова вспомнил россиян и кражу технологий гиперзвуковых ракет
Все новости...
Польша
Польша подняла истребители в ответ на российские удары по Украине
Президентские дебаты в Польше: кандидаты спорили о Зеленском и Украине
Польские военные показали часть укреплений на границе с Россией
Последние новости
16:12
Тысячи людей в Варшаве собрались на два параллельных марша кандидатов в президенты
15:58
Асеев: Среди освобождённых из плена нет гражданских, которые там уже 8 лет
15:57
В Нежине пьяный мужчина взорвал в парке гранату
15:31
Лидер Молдовы осудила Россию за массированный удар
15:16
В КНДР после аварии с эсминцем задержали трёх должностных лиц
15:10
Прокопенко: В обмене 1000 на 1000 – ни одного азовца. Это позор
15:05
Суд приказал компании снести дома для отдыха на берегу Десенки в Киеве
15:02
Посольство России в Швеции жалуется на новое "нападение" с помощью дрона
14:48
Нидерланды в понедельник завершат передачу всех 24 истребителей F-16 Украине
14:46
Прыжки морского гиганта: полярники показали снимки "вырывающегося из воды" кита
Все новости...
Реклама:
Реклама: