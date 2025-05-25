Кандидат в президенты Польши отказался поддержать инициативу по блокированию вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Польши от правящей партии, мэр Варшавы Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию, в которой содержится обещание не допустить вступления Украины в НАТО.
Источник: сообщение Radio Zet, передаёт "Европейская правда"
Подробности: Декларация была инициирована ультраправым и антииукраинским политиком Славомиром Менценом.
Рафал Тшасковский, как и кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий, принял приглашение лидера антииукраинской "Конфедерации" Менцена на встречу, в ходе которой тот задавал вопросы о позиции по ключевым пунктам своей предвыборной программы. Всего таких пунктов восемь.
Тшасковский и Навроцкий встретятся во втором туре президентских выборов 1 июня.
Один из пунктов декларации Менцена предполагает обязательство кандидата, в случае победы, не подписывать закон о ратификации вступления Украины в НАТО. Комментируя этот, пятый пункт декларации, Тшасковский заявил, что не может с ним согласиться.
Прямая речь Тшасковского: "Если не будет гарантий безопасности, Путин вооружится и пойдёт дальше. Польша должна стремиться к принятию Украины в НАТО".
Подробности: На его слова сразу отреагировал Менцен.
Прямая речь Менцена: "Если Путин может напасть на Польшу, несмотря на её членство в НАТО, значит, он может напасть и на Украину, даже если она будет в НАТО".
Тшасковский ответил, что категорически не согласен.
Прямая речь Тшасковского: "Я очень хорошо знаю Путина и внимательно за ним слежу. Он понимает только язык силы".
Подробности: Затем Менцен заявил, что "все знают, что у Украины нерешённые границы".
Прямая речь Менцена: "Кроме того, США даже при президентстве Байдена не соглашались на вступление Украины в НАТО. Почему Польша должна добиваться чего-то невозможного?"
Прямая речь Тшасковского: "Я не говорил, что это будет лёгкий процесс. Польша должна стремиться к вступлению Украины в НАТО. Только тогда мы будем в безопасности".
Он добавил, что потенциально Украина может присоединиться к НАТО через 10–15 лет.
В то же время Тшасковский выступил против отправки польских военных на территорию Украины.
Предыстория:
- 22 мая поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально согласился с требованиями лидера антииукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, включая обещание не допускать вступления Украины в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.
- Во время телевизионных дебатов кандидатов в президенты Польши, состоявшихся вечером 23 мая, Украина и отношение к ней стали одной из самых острых тем дискуссии.