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Посолка ЄС: Росіяни глузують зі США та спроб досягти миру

Христина Бондарєва, Українська правдаНеділя, 25 травня 2025, 14:32
Посолка ЄС: Росіяни глузують зі США та спроб досягти миру
Катаріна Матернова/Х

Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова після масованої повітряної атаки РФ у ніч на 25 травня заявила, що Росія сміється над світом та спробами США досягнути миру.

Джерело: допис посолки у Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: Посолка зауважила, що другу ніч поспіль РФ завдає масованого комбінованого удару дронами і ракетами.

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Дослівно: "Росіяни невпинно посилюють тиск. Посилюють терор проти цивільного населення. Атаки стають все інтенсивнішими і частішими. Вони сміються над світом!!! Вони глузують зі США і з будь-яких дипломатичних спроб досягти миру. Мир? Який мир?. Як світ відреагує на терор Путіна і його явні провокації? На його знущання над будь-якими переговорами про припинення вогню? Мушу зізнатися, що я сам задаю собі це питання. Путін явно переслідує свою заявлену мету – вбивати українців і змусити Україну підкоритися. На жаль, єдина мова, яку він розуміє, – це мова сили".

Деталі: Матернова погодилась з президентом Зеленським, який написав у своєму дописі в неділю, що світ може піти на вихідні, а терор Путіна – ні.

Дослівно: "Зараз саме час показати, що ми маємо силу чинити опір разом з Україною".

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Передісторія:

  • У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них знищені або локаційно втрачені.
  • Президент Володимир Зеленський після нової рекордної атаки росіян закликав до санкцій проти РФ.

ЄССША
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