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Посол ЕС: Россияне издеваются над США и попытками достичь мира

Кристина Бондарева, Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 14:32
Посол ЕС: Россияне издеваются над США и попытками достичь мира
Катарина Матернова/Х

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированной воздушной атаки РФ в ночь на 25 мая заявила, что Россия смеётся над всем миром и над попытками США достичь мира.

Источник: пост посла на странице в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Посол отметила, что вторую ночь подряд Россия наносит массированный комбинированный удар дронами и ракетами.

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Дословно: "Россияне неустанно усиливают давление. Усиливают террор против мирного населения. Атаки становятся всё интенсивнее и чаще. Они смеются над миром!!! Они издеваются над США и над любыми дипломатическими попытками достичь мира. Мир? Какой мир? Как мир отреагирует на террор Путина и его откровенные провокации? На его насмешки над любыми переговорами о прекращении огня? Должна признаться, я и сама задаюсь этим вопросом. Путин явно преследует свою заявленную цель — убивать украинцев и заставить Украину подчиниться. К сожалению, единственный язык, который он понимает — это язык силы".

Дополнительно: Матернова согласилась с президентом Зеленским, который в своём воскресном посте отметил, что "мир может уйти на выходные, а террор Путина — нет".

Дословно: "Сейчас самое время показать, что у нас есть сила сопротивляться вместе с Украиной".

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Предыстория:

  • В ночь на 25 мая противник осуществил комбинированную атаку по территории Украины с применением 367 средств воздушного нападения — более 310 из них были уничтожены или локационно потеряны.
  • Президент Владимир Зеленский после этой рекордной атаки призвал ввести новые санкции против РФ.

ЕССША
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