Нова рекордна атака дронів РФ: ППО знешкодила 288 БпЛА і знищила 9 крилатих ракет
У ніч на 26 травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні, цього разу із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу: ППО збила 9 крилатих ракет та знешкодила 288 ворожих БпЛА.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Із 20.15 25 травня ворог випустив:
- 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);
- 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим.
За попередніми даними, станом на 11.00, протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.
233 – збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.
Передісторія:
- У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них було знищено або знешкоджено.
- У ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.
- Британське видання The Economist допускає, що російські атаки проти України з використанням тисячі ударних БпЛА можуть стати реальністю.