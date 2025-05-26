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Нова рекордна атака дронів РФ: ППО знешкодила 288 БпЛА і знищила 9 крилатих ракет

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 травня 2025, 11:03
Нова рекордна атака дронів РФ: ППО знешкодила 288 БпЛА і знищила 9 крилатих ракет
робота мобільих вогневих груп. ілюстративне фото з соцмереж президента

У ніч на 26 травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні, цього разу із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу: ППО збила 9 крилатих ракет та знешкодила 288 ворожих БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Із 20.15 25 травня ворог випустив:

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- 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Саратовська область);

- 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 11.00, протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

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233 – збито вогневими засобами ураження, 55 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

Передісторія:

  • У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них було знищено або знешкоджено.
  • У ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.
  • Британське видання The Economist допускає, що російські атаки проти України з використанням тисячі ударних БпЛА можуть стати реальністю.

Шахедракетний ударПовітряні сили ЗСУППО
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