Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новая рекордная атака дронов РФ: ПВО обезвредила 288 БпЛА и уничтожила 9 крылатых ракет

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 мая 2025, 11:03
Новая рекордная атака дронов РФ: ПВО обезвредила 288 БпЛА и уничтожила 9 крылатых ракет
работа мобильных огневых групп. иллюстративное фото из соцсетей президента

В ночь на 26 мая Россия осуществила третий подряд комбинированный удар по Украине, на этот раз с применением 364-х средств воздушного нападения: ПВО сбила 9 крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: С 20.15 25 мая враг выпустил:

Реклама:

- 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область);

- 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 11.00, противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежены 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

РЕКЛАМА:

233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.

Предыстория:

  • В ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника - более 310 из них были уничтожены или обезврежены.
  • В ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы обороны сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ.
  • Британское издание The Economist допускает, что российские атаки против Украины с использованием тысячи ударных БпЛА могут стать реальностью.

Шахедракетный ударВоздушные силы ВСУПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Министр обороны Нидерландов: Зеленскому ищут место в программе саммита НАТО
Из-за Трампа: в НАТО готовят мини-декларацию саммита и, вероятно, не упомянут Украину – СМИ
Новая рекордная атака дронов РФ: ПВО обезвредила 288 БпЛА и уничтожила 9 крылатых ракет
Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до 9 июля
Путин хочет всю Украину, он совершенно сошел с ума – Трамп
Трамп раскритиковал Путина: "Что с ним случилось, черт возьми?"
Все новости...
Атака на Киевщину и Черкасчину области: без жертв, но повреждены дома, хозяйственные постройки и авто
В России заявили о масштабной дроновой атаке: под ударом были оборонные заводи
На территории Беларуси нет ни ядерного оружия, ни "Орешника" – разведка
На фронте 180 боев, Покровское направление россияне атаковали более 60 раз – Генштаб
Последние новости
12:28
В память о боях за Донецкий аэропорт: Заленский ввел день ССО
12:27
Министр обороны Нидерландов: Зеленскому ищут место в программе саммита НАТО
12:15
Может ли забронированный работник уехать за границу во время военного положения? Объясняет адвокат
12:01
Нацкомиссия по ценным бумагам ограничит операции торговцев с валютными облигациями
11:52
відео Камеры зафиксировали странный инцидент между президентом Франции Макроном и его женой
11:42
Из-за Трампа: в НАТО готовят мини-декларацию саммита и, вероятно, не упомянут Украину – СМИ
11:42
"Оболонь" монополизировала поставки воды для ВСУ, подняв цену - Наші гроші
11:38
В Киеве воспитателей детсада, где травмировался ребенок, разоблачили на подделке документов
11:25
Украина планирует импортировать газ новым путем
11:19
Программисты в Amazon жалуются, что ИИ превратил их работу в скоростной конвейер
Все новости...
Реклама:
Реклама: