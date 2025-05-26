Новая рекордная атака дронов РФ: ПВО обезвредила 288 БпЛА и уничтожила 9 крылатых ракет

В ночь на 26 мая Россия осуществила третий подряд комбинированный удар по Украине, на этот раз с применением 364-х средств воздушного нападения: ПВО сбила 9 крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: С 20.15 25 мая враг выпустил:

Реклама:

- 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область);

- 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 11.00, противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежены 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

РЕКЛАМА:

233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.

Предыстория: