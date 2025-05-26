Новая рекордная атака дронов РФ: ПВО обезвредила 288 БпЛА и уничтожила 9 крылатых ракет
В ночь на 26 мая Россия осуществила третий подряд комбинированный удар по Украине, на этот раз с применением 364-х средств воздушного нападения: ПВО сбила 9 крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БпЛА.
Источник: Воздушные силы
Детали: С 20.15 25 мая враг выпустил:
- 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область);
- 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.
По предварительным данным, по состоянию на 11.00, противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежены 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.
233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях.
Предыстория:
- В ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника - более 310 из них были уничтожены или обезврежены.
- В ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы обороны сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ.
- Британское издание The Economist допускает, что российские атаки против Украины с использованием тысячи ударных БпЛА могут стать реальностью.