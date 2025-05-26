Ізраїль планує взяти під контроль 75% Гази протягом двох місяців – ЗМІ
Армія оборони Ізраїлю повідомила місцевим ЗМІ, що змістила акцент з боротьби з ХАМАС на захоплення території Гази та контроль над розподілом продовольства.
Джерело: телеканал Euronews з посиланням на місцеві ЗМІ
Дослівно телеканал: "Ізраїльські військові заявили, що планують контролювати 75% території Гази протягом двох місяців, повідомляють місцеві ЗМІ. Це відбувається в той час, коли Ізраїль продовжує нарощувати свій наступ в Газі, намагаючись, за його словами, чинити тиск на ХАМАС, щоб той звільнив решту ізраїльських заручників".
Деталі: Також повідомляється, що в рамках розширення військової операції Ізраїль заявив, що в понеділок запустить новий механізм доставки допомоги, витіснить палестинське населення в три невеликі зони в Газі, а потім окупує решту три чверті території Гази.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що її новий наступ у секторі Гази спрямований не на боротьбу з ХАМАС, а на захоплення території, контроль над розподілом продовольства і знищення інфраструктури ХАМАС.
Раніше ХАМАС заявляв, що звільнить заручників в обмін на тривале припинення вогню і виведення ізраїльських військ з території.
За даними Euronews, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув ці умови і заявив, що Ізраїль планує "взяти під контроль всю Газу" і хоче створити нову систему розподілу допомоги в обхід бойовиків.
Телеканал також нагадує, що Ізраїль майже на три місяці заблокував ввезення продуктів харчування, медикаментів і палива в Газу, що викликало глобальну критику і широке занепокоєння через ризик голоду.
Передісторія:
- 19 травня стало відомо, що ізраїльська армія оголосила про початок широкомасштабного наступу в Газі, з метою захоплення "оперативного контролю" над ділянками спустошеної палестинської території. Повідомлялося, що ЦАХАЛ проводить операцію "Колісниці Гедеона" і діє по всьому сектору Гази. Це сталося на тлі безуспішних непрямих переговорів у Катарі про припинення вогню.
- Через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що "Ізраїль дозволить ввезення базової кількості продуктів харчування для населення, щоб не допустити розвитку голодної кризи в секторі Гази".
- Після цього низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.
- Пізніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль "готовий" завершити війну в секторі Гази, але лише за умов, які забезпечать національну безпеку, звільнення заручників і вигнання лідерів ХАМАСу з регіону.