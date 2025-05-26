Ізраїль планує взяти під контроль 75% Гази протягом двох місяців – ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю повідомила місцевим ЗМІ, що змістила акцент з боротьби з ХАМАС на захоплення території Гази та контроль над розподілом продовольства.

Джерело: телеканал Euronews з посиланням на місцеві ЗМІ

Дослівно телеканал: "Ізраїльські військові заявили, що планують контролювати 75% території Гази протягом двох місяців, повідомляють місцеві ЗМІ. Це відбувається в той час, коли Ізраїль продовжує нарощувати свій наступ в Газі, намагаючись, за його словами, чинити тиск на ХАМАС, щоб той звільнив решту ізраїльських заручників".

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Деталі: Також повідомляється, що в рамках розширення військової операції Ізраїль заявив, що в понеділок запустить новий механізм доставки допомоги, витіснить палестинське населення в три невеликі зони в Газі, а потім окупує решту три чверті території Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її новий наступ у секторі Гази спрямований не на боротьбу з ХАМАС, а на захоплення території, контроль над розподілом продовольства і знищення інфраструктури ХАМАС.

Раніше ХАМАС заявляв, що звільнить заручників в обмін на тривале припинення вогню і виведення ізраїльських військ з території.

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За даними Euronews, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув ці умови і заявив, що Ізраїль планує "взяти під контроль всю Газу" і хоче створити нову систему розподілу допомоги в обхід бойовиків.

Телеканал також нагадує, що Ізраїль майже на три місяці заблокував ввезення продуктів харчування, медикаментів і палива в Газу, що викликало глобальну критику і широке занепокоєння через ризик голоду.

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