Израиль планирует взять под контроль 75% Газы в течение двух месяцев – СМИ

Армия обороны Израиля сообщила местным СМИ, что сместила акцент с борьбы с ХАМАС на захват территории Газы и контроль над распределением продовольствия.

Источник: телеканал Euronews со ссылкой на местные СМИ

Дословно телеканал: "Израильские военные заявили, что планируют контролировать 75% территории Газы в течение двух месяцев, сообщают местные СМИ. Это происходит в то время, когда Израиль продолжает наращивать свое наступление в Газе, пытаясь, по его словам, оказать давление на ХАМАС, чтобы тот освободил оставшихся израильских заложников".

Реклама:

Детали: Также сообщается, что в рамках расширения военной операции Израиль заявил, что в понедельник запустит новый механизм доставки помощи, вытеснит палестинское население в три небольшие зоны в Газе, а затем оккупирует оставшиеся три четверти территории Газы.

Армия обороны Израиля заявила, что ее новое наступление в Секторе Газы направлено не на борьбу с ХАМАС, а на захват территории, контроль над распределением продовольствия и уничтожение инфраструктуры ХАМАС.

Ранее ХАМАС заявлял, что освободит заложников в обмен на длительное прекращение огня и вывод израильских войск с территории.

РЕКЛАМА:

По данным Euronews, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг эти условия и заявил, что Израиль планирует "взять под контроль всю Газу" и хочет создать новую систему распределения помощи в обход боевиков.

Телеканал также напоминает, что Израиль почти на три месяца заблокировал ввоз продуктов питания, медикаментов и топлива в Газу, что вызвало глобальную критику и широкое беспокойство из-за риска голода.

Предыстория: