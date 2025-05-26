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Израиль планирует взять под контроль 75% Газы в течение двух месяцев – СМИ

Ирина БалачукПонедельник, 26 мая 2025, 13:13
Израиль планирует взять под контроль 75% Газы в течение двух месяцев – СМИ
Израильские военные. Фото с сайта idf.il

Армия обороны Израиля сообщила местным СМИ, что сместила акцент с борьбы с ХАМАС на захват территории Газы и контроль над распределением продовольствия.

Источник: телеканал Euronews со ссылкой на местные СМИ

Дословно телеканал: "Израильские военные заявили, что планируют контролировать 75% территории Газы в течение двух месяцев, сообщают местные СМИ. Это происходит в то время, когда Израиль продолжает наращивать свое наступление в Газе, пытаясь, по его словам, оказать давление на ХАМАС, чтобы тот освободил оставшихся израильских заложников".

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Детали: Также сообщается, что в рамках расширения военной операции Израиль заявил, что в понедельник запустит новый механизм доставки помощи, вытеснит палестинское население в три небольшие зоны в Газе, а затем оккупирует оставшиеся три четверти территории Газы.

Армия обороны Израиля заявила, что ее новое наступление в Секторе Газы направлено не на борьбу с ХАМАС, а на захват территории, контроль над распределением продовольствия и уничтожение инфраструктуры ХАМАС.

Ранее ХАМАС заявлял, что освободит заложников в обмен на длительное прекращение огня и вывод израильских войск с территории.

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По данным Euronews, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг эти условия и заявил, что Израиль планирует "взять под контроль всю Газу" и хочет создать новую систему распределения помощи в обход боевиков.

Телеканал также напоминает, что Израиль почти на три месяца заблокировал ввоз продуктов питания, медикаментов и топлива в Газу, что вызвало глобальную критику и широкое беспокойство из-за риска голода.

Предыстория:

  • 19 мая стало известно, что израильская армия объявила о начале широкомасштабного наступления в Газе, с целью захвата "оперативного контроля" над участками опустошенной палестинской территории. Сообщалось, что ЦАХАЛ проводит операцию "Колесницы Гедеона" и действует по всему сектору Газы. Это произошло на фоне безуспешных непрямых переговоров в Катаре о прекращении огня.
  • Через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху заявил, что "Израиль разрешит ввоз базового количества продуктов питания для населения, чтобы не допустить развития голодного кризиса в секторе Газа".
  • После этого ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.
  • Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "готов" завершить войну в секторе Газа, но только при условиях, которые обеспечат национальную безопасность, освобождение заложников и изгнание лидеров ХАМАСа из региона.

ИзраильСектор Газа
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