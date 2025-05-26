"Це діагноз": Зеленський про удари РФ під час підготовки "меморандуму про мир"

Президент України Володимир Зеленський на тлі масованих ударів РФ протягом останніх трьох днів зазначив, що вони щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними.

Джерело: звернення Зеленського 26 травня

Пряма мова: "Нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі. Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більше тижня на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність".

Реклама:

Деталі: Президент додав, що понад 900 ударних дронів РФ запустила проти України за три дні, а також балістику та крилаті ракети. За словами глави держави, це вибір РФ "вибір воювати далі та руйнувати життя".

Пряма мова: "Нові й сильні санкції проти Росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги: усі вони повинні поважати світ.

Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією і дипломатами. Це точно треба змінити".

РЕКЛАМА:

Передісторія: