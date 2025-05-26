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"Це діагноз": Зеленський про удари РФ під час підготовки "меморандуму про мир"

Тетяна ОлійникПонеділок, 26 травня 2025, 20:58
Це діагноз: Зеленський про удари РФ під час підготовки меморандуму про мир
Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський на тлі масованих ударів РФ протягом останніх трьох днів зазначив, що вони щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними.

Джерело: звернення Зеленського 26 травня

Пряма мова: "Нещодавно відбулася зустріч у Стамбулі. Зараз росіяни начебто пишуть пропозиції для меморандуму про мир. Вже більше тижня на це вони витратили. Багато говорять про дипломатію. Але коли в розпал цього постійні російські удари, постійні вбивства, постійні штурми та ще й підготовка до нових наступів, це вже точно діагноз. Росія заслуговує на повномасштабний тиск – на все, що можна зробити, щоб обмежити їхню військову спроможність".

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Деталі: Президент додав, що понад 900 ударних дронів РФ запустила проти України за три дні, а також балістику та крилаті ракети. За словами глави держави, це вибір РФ "вибір воювати далі та руйнувати життя".

Пряма мова: "Нові й сильні санкції проти Росії – санкції Сполучених Штатів Америки, санкції Європи та інших у світі, хто хоче миру, – це буде гарантований примус Росії не тільки до припинення вогню, але й примус до поваги: усі вони повинні поважати світ.

Путін повинен почати поважати тих, з ким говорить. Поки що він просто грається з дипломатією і дипломатами. Це точно треба змінити".

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Передісторія:

  • У ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.
  • У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них було знищено або знешкоджено.
  • У ніч на 26 травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні, цього разу із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу: ППО збила 9 крилатих ракет та знешкодила 288 ворожих БпЛА.

Зеленськийросійсько-українська війна
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