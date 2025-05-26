"Это диагноз": Зеленский об ударах РФ во время подготовки "меморандума о мире"
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированных ударов РФ в течение последних трех дней отметил, что они каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными.
Источник: обращение Зеленского 26 мая
Прямая речь: "Недавно состоялась встреча в Стамбуле. Сейчас россияне вроде бы пишут предложения для меморандума о мире. Уже больше недели на это они потратили. Много говорят о дипломатии. Но когда в разгар этого постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы да еще и подготовка к новым наступлениям, это уже точно диагноз. Россия заслуживает полномасштабного давления – на все, что можно сделать, чтобы ограничить их военную способность".
Детали: Президент добавил, что более 900 ударных дронов РФ запустила против Украины за три дня, а также баллистику и крылатые ракеты. По словам главы государства, это выбор РФ "выбор воевать дальше и разрушать жизни".
Прямая речь: "Новые и сильные санкции против России – санкции Соединенных Штатов Америки, санкции Европы и других в мире, кто хочет мира, – это будет гарантированное принуждение России не только к прекращению огня, но и принуждение к уважению: все они должны уважать мир.
Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока что он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно надо изменить".
Предыстория:
- В ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы обороны сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ.
- В ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника – более 310 из них были уничтожены или обезврежены.
- В ночь на 26 мая Россия осуществила третий подряд комбинированный удар по Украине, на этот раз с применением 364-х средств воздушного нападения: ПВО сбила 9 крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БпЛА.