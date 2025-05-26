"Это диагноз": Зеленский об ударах РФ во время подготовки "меморандума о мире"

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированных ударов РФ в течение последних трех дней отметил, что они каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными.

Источник: обращение Зеленского 26 мая

Прямая речь: "Недавно состоялась встреча в Стамбуле. Сейчас россияне вроде бы пишут предложения для меморандума о мире. Уже больше недели на это они потратили. Много говорят о дипломатии. Но когда в разгар этого постоянные российские удары, постоянные убийства, постоянные штурмы да еще и подготовка к новым наступлениям, это уже точно диагноз. Россия заслуживает полномасштабного давления – на все, что можно сделать, чтобы ограничить их военную способность".

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Детали: Президент добавил, что более 900 ударных дронов РФ запустила против Украины за три дня, а также баллистику и крылатые ракеты. По словам главы государства, это выбор РФ "выбор воевать дальше и разрушать жизни".

Прямая речь: "Новые и сильные санкции против России – санкции Соединенных Штатов Америки, санкции Европы и других в мире, кто хочет мира, – это будет гарантированное принуждение России не только к прекращению огня, но и принуждение к уважению: все они должны уважать мир.

Путин должен начать уважать тех, с кем говорит. Пока что он просто играет с дипломатией и дипломатами. Это точно надо изменить".

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