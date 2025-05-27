ОВА: Через російські обстріли Херсон частково знеструмлений

Через російські обстріли частина Херсона залишилася без електропостачання.

Джерело: керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, цитує суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: За словами Толоконнікова, без електрики перебувають частина споживачів Центрального та Дніпровського районів міста.

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Пряма мова Толоконнікова: "Через обстріли РФ пошкоджені мережі та обладнання. Фахівці знають про проблему, працюють.

Сподіваємось, що 27 травня почнуть підключати абонентів, якщо дозволить безпекова ситуація".

Нагадаємо: 23 травня російські загарбники з БпЛА атакували мешканця Херсона. Від отриманих поранень він загинув.

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Близько 15:50 понеділка у Комишанах, що поблизу Херсона, росіяни атакували з дрона автівку. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє хлопчиків 7 та 15 років.