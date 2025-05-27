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ОВА: Из-за российских обстрелов Херсон частично обесточен

Ольга ГлущенкоВторник, 27 мая 2025, 02:02
ОВА: Из-за российских обстрелов Херсон частично обесточен
фото: getty Images

Из-за российских обстрелов часть Херсона осталась без электроснабжения.

Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, цитирует общественное вещание "Суспільне"

Детали: По словам Толоконникова, без электричества находятся часть потребителей Центрального и Днепровского районов города.

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Прямая речь Толоконникова: "Из-за обстрелов РФ повреждены сети и оборудование. Специалисты знают о проблеме, работают.

Надеемся, что 27 мая начнут подключать абонентов, если разрешит ситуация с безопасностью".

Напомним: 23 мая российские захватчики с БПЛА атаковали жителя Херсона. От полученных ранений он погиб.

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Около 15:50 понедельника в Камышанах, что вблизи Херсона, россияне атаковали с дрона автомобиль. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадали двое мальчиков 7 и 15 лет.

Херсонэлектроэнергияроссийско-украинская война
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