Келлог припускає, що наступна зустріч України та РФ може пройти у Женеві
Спецпосланець президента США припустив, що наступний раунд переговорів між Україною та РФ може відбутися у Женеві.
Джерело: Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News
Пряма мова Келлога: "… буде ще одна зустріч. І ми вважаємо, що це буде, ймовірно, в Женеві. Ми б хотіли провести її у Ватикані, і ми були готові, але росіяни не захотіли їхати туди. Тому я думаю, що Женева може бути місцем наступної зустрічі".
Що цьому передувало:
- Також кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії.
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16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Того ж дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини, що стало першими прямими переговорами Києва та Москви з 2022 року
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів з РФ, проте глава МЗС Росії Лавров заявив, що вести переговори у Ватикані "неелегантно".РЕКЛАМА: