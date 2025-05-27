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Келлог припускає, що наступна зустріч України та РФ може пройти у Женеві

Українська правдаВівторок, 27 травня 2025, 17:33
Келлог припускає, що наступна зустріч України та РФ може пройти у Женеві
Кіт Келлог/Х

Спецпосланець президента США припустив, що наступний раунд переговорів між Україною та РФ може відбутися у Женеві.

Джерело: Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News

Пряма мова Келлога: "… буде ще одна зустріч. І ми вважаємо, що це буде, ймовірно, в Женеві. Ми б хотіли провести її у Ватикані, і ми були готові, але росіяни не захотіли їхати туди. Тому я думаю, що Женева може бути місцем наступної зустрічі". 

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Що цьому передувало:

  • Також кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії.

  • 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Того ж дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини, що стало першими прямими переговорами Києва та Москви з 2022 року

  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна все ще розглядає Ватикан майданчиком для переговорів з РФ, проте глава МЗС Росії Лавров заявив, що вести переговори у Ватикані "неелегантно".

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