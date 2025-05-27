Келлог припускає, що наступна зустріч України та РФ може пройти у Женеві

Спецпосланець президента США припустив, що наступний раунд переговорів між Україною та РФ може відбутися у Женеві.

Джерело: Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News

Пряма мова Келлога: "… буде ще одна зустріч. І ми вважаємо, що це буде, ймовірно, в Женеві. Ми б хотіли провести її у Ватикані, і ми були готові, але росіяни не захотіли їхати туди. Тому я думаю, що Женева може бути місцем наступної зустрічі".

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Що цьому передувало: