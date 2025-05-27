Келлог предполагает, что следующая встреча Украины и РФ может пройти в Женеве
Вторник, 27 мая 2025, 17:33
Спецпосланник президента США предположил, что следующий раунд переговоров между Украиной и РФ может пройти в Женеве.
Источник: Кит Келлог в эфире телеканала Fox News
Прямая речь Келлога: "…будет ещё одна встреча. И мы считаем, что, вероятно, это будет в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были к этому готовы, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому я думаю, что Женева может стать местом следующей встречи".
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Что этому предшествовало:
- Кит Келлог также заявил, что Соединённые Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны и теперь ожидают аналогичный список от России.
- 16 мая в Стамбуле состоялись трёхсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. В тот же день прошла встреча делегаций Украины и России при участии Турции – первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина по-прежнему рассматривает Ватикан в качестве возможной площадки для переговоров с РФ. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вести переговоры в Ватикане – "неэлегантно".