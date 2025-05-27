Келлог предполагает, что следующая встреча Украины и РФ может пройти в Женеве

Спецпосланник президента США предположил, что следующий раунд переговоров между Украиной и РФ может пройти в Женеве.

Источник: Кит Келлог в эфире телеканала Fox News

Прямая речь Келлога: "…будет ещё одна встреча. И мы считаем, что, вероятно, это будет в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были к этому готовы, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому я думаю, что Женева может стать местом следующей встречи".

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Что этому предшествовало: