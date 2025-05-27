Зеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді

Президент Володимир Зеленський упевнений, що в майбутньому Україна зможе дзеркально відповідати на атаки Росії.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Деталі: За його словами, Україна працює над збільшенням власного виробництва дронів і далекобійних ракет, і "вже найближчим часом" готуються нові домовленості з партнерами України в Європі для інвестування в таке виробництво.

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Зеленський зазначив, що йдеться передусім про безпілотники та далекобійні ракети.

Пряма мова: "Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла – дзеркально відповідати на всі російські загрози та виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. І це буде".

Більше деталей: Президент окреслив, що Україна має виробляти ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети і балістику, оскільки вони є "ключовими елементами" у цій війні.

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Що передувало: 26 травня Зеленський на тлі масованих ударів РФ протягом останніх трьох днів зазначив, що вони щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Понад 900 ударних дронів РФ запустила по Україні за три дні, а також балістику та крилаті ракети.

Того ж дня Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача доручив значно збільшити українське виробництво дронів-перехоплювачів, а також прискорити виробництво ракет.