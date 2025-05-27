Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді

Євген КізіловВівторок, 27 травня 2025, 21:25
Зеленський пообіцяв Росії дзеркальні відповіді
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський упевнений, що в майбутньому Україна зможе дзеркально відповідати на атаки Росії.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Деталі: За його словами, Україна працює над збільшенням власного виробництва дронів і далекобійних ракет, і "вже найближчим часом" готуються нові домовленості з партнерами України в Європі для інвестування в таке виробництво.

Реклама:

Зеленський зазначив, що йдеться передусім про безпілотники та далекобійні ракети.

Пряма мова: "Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла – дзеркально відповідати на всі російські загрози та виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. І це буде".

Більше деталей: Президент окреслив, що Україна має виробляти ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети і балістику, оскільки вони є "ключовими елементами" у цій війні.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 26 травня Зеленський на тлі масованих ударів РФ протягом останніх трьох днів зазначив, що вони щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними. Понад 900 ударних дронів РФ запустила по Україні за три дні, а також балістику та крилаті ракети.

Того ж дня Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача доручив значно збільшити українське виробництво дронів-перехоплювачів, а також прискорити виробництво ракет.

російсько-українська війнаЗеленськийРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді
Росія планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики
НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ, чиї родичі володіють майном на $2 млн
США отримали від України список умов мирної угоди, тепер чекають від РФ – Келлог
фотоВтеча з армії за $15 тисяч: викрито схему переправлення військових за кордон
Лісовий: Школярі після 11 класу виїжджають за кордон, але не масово
Усі новини...
Трамп розкритикував Путіна: "Грається з вогнем"
Медведєв пригрозив Трампу Третьою світовою
У Держдепі порадили Росії менше думати про заяви Трампа, а більше – про зупинку війни
Останні новини
23:37
Генштаб: На Курщині за добу відбулось 29 боїв
23:36
Сімейні лікарі більше не можуть направити на будь-яке обстеження: що змінилося для медиків та пацієнтів
23:19
Глава МЗС Німеччини закликає до спільного зі США тиску на Росію
23:07
Росія вдарила балістичною ракетою по підприємству в Ніжині на Чернігівщині
23:04
Єврокомісія розслідує діяльність чотирьох платформ з порнографічним контентом: причина
22:49
У Держдепі порадили Росії менше думати про заяви Трампа, а більше – про зупинку війни
22:23
Медведєв пригрозив Трампу Третьою світовою
22:16
фотоПоказали акторів, що зіграють Гаррі, Рона та Герміону в новому серіалі від HBO
21:56
Фіналіст Євроліги увійшов до тренерського штабу збірної України з баскетболу
21:47
ЗМІ: ЄС готується схвалити вступ Болгарії до єврозони
Усі новини...
Реклама:
Реклама: