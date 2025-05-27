Зеленский пообещал России "зеркальные" ответы

Президент Владимир Зеленский уверен, что в будущем Украина сможет зеркально отвечать на атаки России.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Детали: По его словам, Украина работает над увеличением собственного производства дронов и дальнобойных ракет, и "уже в ближайшее время" готовятся новые договоренности с партнерами Украины в Европе для инвестирования в такое производство.

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Зеленский отметил, что речь идет прежде всего о беспилотниках и дальнобойных ракетах.

Прямая речь: "Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива понятна – зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. И это будет".

Больше деталей: Президент очертил, что Украина должна производить ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты и баллистику, поскольку они являются "ключевыми элементами" в этой войне.

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Что предшествовало: 26 мая Зеленский на фоне массированных ударов РФ в течение последних трех дней отметил, что они каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными. Более 900 ударных дронов РФ запустила по Украине за три дня, а также баллистику и крылатые ракеты.

В тот же день Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего поручил значительно увеличить украинское производство дронов-перехватчиков, а также ускорить производство ракет.