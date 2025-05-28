Келлог назвав "безрозсудним коментарем" погрози Медведєва Третьою світовою

Спецпосланець президента США Кіт Келлог назвав "безрозсудним" коментар заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Третю світову війну.

Джерело: Келлог у мережі Х

Пряма мова Келлога: "Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Мєдвєдєва, який не відповідає вимогам світової держави".

Реклама:

Деталі: Келлог додав, що президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб "зупинити цю війну та припинити вбивства".

Також він зазначив, що США очікують на отримання від Росії обіцяного нею "меморандуму" (про перемир'я – ред.).

Келлог закликав Росію "припинити вогонь зараз".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Медведєв відреагував на заяву американського президента Дональда Трампа, який раніше розкритикував Володимира Путіна.

Нагадаємо: