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Келлог назвав "безрозсудним коментарем" погрози Медведєва Третьою світовою

Ольга Глущенко Середа, 28 травня 2025, 02:52
Келлог назвав безрозсудним коментарем погрози Медведєва Третьою світовою
Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Спецпосланець президента США Кіт Келлог назвав "безрозсудним" коментар заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Третю світову війну.

Джерело: Келлог у мережі Х

Пряма мова Келлога: "Розпалювання страху перед Третьою світовою війною – це прикрий, безрозсудний коментар Мєдвєдєва, який не відповідає вимогам світової держави".

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Деталі: Келлог додав, що президент США Дональд Трамп працює над тим, щоб "зупинити цю війну та припинити вбивства".

Також він зазначив, що США очікують на отримання від Росії обіцяного нею "меморандуму" (про перемир'я – ред.).

Келлог закликав Росію "припинити вогонь зараз".

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Що передувало: Медведєв відреагував на заяву американського президента Дональда Трампа, який раніше розкритикував Володимира Путіна.

Нагадаємо

  • Президент США Дональд Трамп після трьох поспіль масованих атак РФ по Україні заявив, що російський лідер Володимир Путін "грається з вогнем".
  • Також заявив, що якби не Трамп – "з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі". "І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!", – написав президент США.
  • Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії.

СШАросійсько-українська війнаМедведєвТрамп
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