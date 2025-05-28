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Келлог назвал "безрассудным комментарием" угрозы Медведева Третьей мировой

Ольга ГлущенкоСреда, 28 мая 2025, 02:52
Келлог назвал безрассудным комментарием угрозы Медведева Третьей мировой
Келлог. Фото: Getty Images

Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал "безрассудным" комментарий заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне.

Источник: Келлог в сети Х

Прямая речь Келлога: "Разжига страха перед Третьей мировой войной – это досадный, безрассудный комментарий Медведева, не отвечающий требованиям мирового государства".

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Детали: Келлог добавил, что президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы "остановить эту войну и прекратить убийство".

Также он отметил, что США ожидают получения от России обещанного ею "меморандума" (о перемирии – ред.).

Келлог призвал Россию "прекратить огонь сейчас".

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Что предшествовало: Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа, который ранее раскритиковал Владимира Путина.

Напомним

  • Президент США Дональд Трамп после трех подряд массированных атак РФ по Украине заявил, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем".
  • Также заявил, что если бы не Трамп – "с Россией уже давно случились бы действительно ужасные вещи". "И я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ. Он играет с огнем!", – написал президент США.
  • Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такой список от России.

СШАроссийско-украинская войнаМедведевТрамп
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