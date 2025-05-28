Келлог назвал "безрассудным комментарием" угрозы Медведева Третьей мировой
Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал "безрассудным" комментарий заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне.
Источник: Келлог в сети Х
Прямая речь Келлога: "Разжига страха перед Третьей мировой войной – это досадный, безрассудный комментарий Медведева, не отвечающий требованиям мирового государства".
Детали: Келлог добавил, что президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы "остановить эту войну и прекратить убийство".
Также он отметил, что США ожидают получения от России обещанного ею "меморандума" (о перемирии – ред.).
Келлог призвал Россию "прекратить огонь сейчас".
Что предшествовало: Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа, который ранее раскритиковал Владимира Путина.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп после трех подряд массированных атак РФ по Украине заявил, что российский лидер Владимир Путин "играет с огнем".
- Также заявил, что если бы не Трамп – "с Россией уже давно случились бы действительно ужасные вещи". "И я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ. Он играет с огнем!", – написал президент США.
- Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такой список от России.