Келлог назвал "безрассудным комментарием" угрозы Медведева Третьей мировой

Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал "безрассудным" комментарий заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне.

Источник: Келлог в сети Х

Прямая речь Келлога: "Разжига страха перед Третьей мировой войной – это досадный, безрассудный комментарий Медведева, не отвечающий требованиям мирового государства".

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Детали: Келлог добавил, что президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы "остановить эту войну и прекратить убийство".

Также он отметил, что США ожидают получения от России обещанного ею "меморандума" (о перемирии – ред.).

Келлог призвал Россию "прекратить огонь сейчас".

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Что предшествовало: Медведев отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа, который ранее раскритиковал Владимира Путина.

Напомним: