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Вражеская атака БпЛА на Харьковскую область: 8 пострадавших

Ольга ГлущенкоСреда, 28 мая 2025, 03:04
Вражеская атака БпЛА на Харьковскую область: 8 пострадавших
иллюстрация armyinform

В результате вражеской атаки БпЛА на Харьковщину пострадали 8 человек, среди которых – 4-летний ребенок.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Синегубов сообщил, что в селе Васищево Харьковского района в результате обстрела пострадали 51-летний, 43-летний и 59-летний мужчины. А также 4-летняя девочка, получившая острую реакцию на стресс.

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В селе Эсхар Чугуевского района из-за вражеской атаки пострадали 63-летний и 80-летний мужчины и 63-летняя и 71-летняя женщины.

Что предшествовало: В ночь на 28 мая СМИ сообщили о серии взрывов, которую было слышно в Харькове.

Харьковская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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