Дрони атакували завод із розробки БпЛА під Москвою

Вибух на заводі "Кронштадт" після влучання безпілотника. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Безпілотники атакували завод із розробки дронів у підмосковному місті Дубна, повідомляють російські Telegram-канали.

Джерело: російські Telegram-канали Astra і Baza з посиланням на місцевих жителів, мер Москви Сергій Собянін та Міноборони РФ в Telegram

Деталі: У соцмережах публікують відео безпілотників у небі Дубни, а також вибух і пожежу після влучання.

Реклама:

Місцеві жителі на відео кажуть "знову в "Кронштадт" потрапило".

Атака на завод "Кронштадт" у Московській області. Цей завод створює дрони та авіатехніку. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/i6jNPwbv5B — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

На сайті підприємства зазначено, що ця компанія створює "безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку".

РЕКЛАМА:

Безпілотники атакували завод "Кронштадт", який створює безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку. Він розташований у місті Дубна, що неподалік від Москви. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/XXDC2G5O9b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

Мер Москви Сергій Собянін від початку доби написав 17 повідомлень про атаку безпілотників. За його словами, ППО знищила щонайменше 31 дрон, що летів на російську столицю.

Дрон над Москвою. Відео з Telegram-каналу Baza pic.twitter.com/RRy0EP8hlK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

Також він написав про відбиття атаки БпЛА на Зеленоград.

За словами чиновника, і в Москві, і в Зеленограді "серйозних пошкоджень і постраждалих немає", а на "місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Пожежа у Зеленограді після атаки фото з Telegram-каналу Baza

Дубну називають "наукоградом". Місто розташоване на півночі Московської області за 121 км від Москви.

Доповнено: Пізніше Міноборони РФ заявило, що з 21:00 27 травня до 7:00 28 травня ППО нібито знищила і перехопила 296 українських БпЛА над територіями Московського регіону, Брянської, Бєлгородської, Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської та Тульської областей.

Російське оборонне відомство традиційно нічого не повідомляє ні про загальну кількість дронів, які нібито летіли на територію РФ, ні про наслідки атаки.

Передісторія: