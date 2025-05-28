Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дрони атакували завод із розробки БпЛА під Москвою

Ірина БалачукСереда, 28 травня 2025, 07:28
Дрони атакували завод із розробки БпЛА під Москвою
Вибух на заводі "Кронштадт" після влучання безпілотника. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Безпілотники атакували завод із розробки дронів у підмосковному місті Дубна, повідомляють російські Telegram-канали.

Джерело: російські Telegram-канали Astra і Baza з посиланням на місцевих жителів, мер Москви Сергій Собянін та Міноборони РФ в Telegram

Деталі: У соцмережах публікують відео безпілотників у небі Дубни, а також вибух і пожежу після влучання.

Реклама:

Місцеві жителі на відео кажуть "знову в "Кронштадт" потрапило".

На сайті підприємства зазначено, що ця компанія створює "безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку".

РЕКЛАМА:

Мер Москви Сергій Собянін від початку доби написав 17 повідомлень про атаку безпілотників.  За його словами, ППО знищила щонайменше 31 дрон, що летів на російську столицю.

Також він написав про відбиття атаки БпЛА на Зеленоград.

За словами чиновника, і в Москві, і в Зеленограді "серйозних пошкоджень і постраждалих немає", а на "місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб". 

 
Пожежа у Зеленограді після атаки
фото з Telegram-каналу Baza

Дубну називають "наукоградом". Місто розташоване на півночі Московської області за 121 км від Москви.

Доповнено: Пізніше Міноборони РФ заявило, що з 21:00 27 травня до 7:00 28 травня ППО нібито знищила і перехопила 296 українських БпЛА над територіями Московського регіону, Брянської, Бєлгородської, Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської та Тульської областей.

Російське оборонне відомство традиційно нічого не повідомляє ні про загальну кількість дронів, які нібито летіли на територію РФ, ні про наслідки атаки.

Передісторія:

  • Раніше мер Москви заявив про атаку дронів на столицю Росії, московські та інші аеропорти РФ призупиняли роботу.
  • У Міноборони Росії заявили, що ввечері 27 травня, з 21:00 до 00:00 за московським часом, їхня ППО нібито перехопила і знищила 112 "українських безпілотників".

Росіябезпілотникивибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: США не підтримають відхід України з контрольованих нею територій
Німецька "подруга Путіна" хоче референдум щодо Taurus для України
фото, відео Дрони атакували завод із розробки БпЛА під Москвою
відеоЗеленський пообіцяв Росії "дзеркальні" відповіді
Росія планує під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми попри ризики
НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ, чиї родичі володіють майном на $2 млн
Усі новини...
Келлог назвав "безрозсудним коментарем" погрози Медведєва Третьою світовою
Politico: Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але не визначився з подальшими кроками
Окупанти пошкодили рекреаційний об’єкт на Миколаївщині і поранили дитину
Росія вночі атакувала Україну балістикою та 88 безпілотниками: ППО знешкодила 71 дрон
Останні новини
11:33
Маск жорстко розкритикував головне податкове досягнення Трампа
11:23
Зеленський готовий до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі
11:18
Зеленський впевнений, що США більше дратує Путін, ніж він
11:16
РФ готує вимоги та оголосить про нові переговори з Україною найближчим часом – Лавров
11:16
"Цікавий удар": Зеленський розповів, що ЗСУ одночасно вразили понад 40 одиниць техніки РФ
11:15
У Калуші підлітки викинули кота з третього поверху: за справу взялася поліція
11:04
Бізнес в 90-х, птахофабрики та Ющенко. Інтерв'ю з Дмитром Добкіним
10:56
Росія накопичує понад 50 тисяч військових на Сумському напрямку – Зеленський
10:55
Білорусь перенесе основні маневри навчань "Запад" вглиб країни для "зниження напруженості"
10:50
Багаторічний керівник "Укргідроенерго" може втратити посаду
Усі новини...
Реклама:
Реклама: