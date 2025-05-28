Дроны атаковали завод по разработке БпЛА под Москвой

Взрыв на заводе "Кронштадт" после попадания беспилотника. Скриншот с видео из Telegram-канала Astra

Беспилотники атаковали завод по разработке дронов в подмосковном городе Дубна, сообщают российские Telegram-каналы.

Источник: российские Telegram-каналы Astra и Baza со ссылкой на местных жителей, мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ в Telegram

Детали: В соцсетях публикуют видео беспилотников в небе Дубны, а также взрыв и пожар после попадания.

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Местные жители на видео говорят "опять в "Кронштадт" попало".

Атака на завод "Кронштадт" у Московській області. Цей завод створює дрони та авіатехніку. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/i6jNPwbv5B — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

На сайте предприятия указывается, что эта компания создает "беспилотные летательные аппараты и авиационную технику".

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Безпілотники атакували завод "Кронштадт", який створює безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку. Він розташований у місті Дубна, що неподалік від Москви. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/XXDC2G5O9b — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

Мэр Москвы Сергей Собянин с начала суток написал 17 сообщений об атаке беспилотников. По его словам, ПВО уничтожила по меньшей мере 31 дрон, летевший на российскую столицу.

Дрон над Москвою. Відео з Telegram-каналу Baza pic.twitter.com/RRy0EP8hlK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025

Также он написал об отражении атаки БпЛА на Зеленоград.

По словам чиновника, и в Москве, и в Зеленограде "серьезных повреждений и пострадавших нет", а на "месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Пожар в Зеленограде после атаки ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА BAZA

Дубну называют "наукоградом". Город расположен на севере Московской области в 121 км от Москвы.

Дополнено: Позже Минобороны РФ заявило, что с 21:00 27 мая до 7:00 28 мая ПВО якобы уничтожила и перехватила 296 украинских БпЛА над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Российское оборонное ведомство традиционно ничего не сообщает ни об общем количестве дронов, якобы летевших на территорию РФ, ни о последствиях атаки.

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