Дроны атаковали завод по разработке БпЛА под Москвой
Беспилотники атаковали завод по разработке дронов в подмосковном городе Дубна, сообщают российские Telegram-каналы.
Источник: российские Telegram-каналы Astra и Baza со ссылкой на местных жителей, мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ в Telegram
Детали: В соцсетях публикуют видео беспилотников в небе Дубны, а также взрыв и пожар после попадания.
Местные жители на видео говорят "опять в "Кронштадт" попало".
Атака на завод "Кронштадт" у Московській області. Цей завод створює дрони та авіатехніку. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/i6jNPwbv5B— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025
На сайте предприятия указывается, что эта компания создает "беспилотные летательные аппараты и авиационную технику".
Безпілотники атакували завод "Кронштадт", який створює безпілотні літальні апарати та авіаційну техніку. Він розташований у місті Дубна, що неподалік від Москви. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/XXDC2G5O9b— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025
Мэр Москвы Сергей Собянин с начала суток написал 17 сообщений об атаке беспилотников. По его словам, ПВО уничтожила по меньшей мере 31 дрон, летевший на российскую столицу.
Дрон над Москвою. Відео з Telegram-каналу Baza pic.twitter.com/RRy0EP8hlK— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2025
Также он написал об отражении атаки БпЛА на Зеленоград.
По словам чиновника, и в Москве, и в Зеленограде "серьезных повреждений и пострадавших нет", а на "месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".
Дубну называют "наукоградом". Город расположен на севере Московской области в 121 км от Москвы.
Дополнено: Позже Минобороны РФ заявило, что с 21:00 27 мая до 7:00 28 мая ПВО якобы уничтожила и перехватила 296 украинских БпЛА над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.
Российское оборонное ведомство традиционно ничего не сообщает ни об общем количестве дронов, якобы летевших на территорию РФ, ни о последствиях атаки.
Предыстория:
- Ранее мэр Москвы заявил об атаке дронов на столицу России, московские и другие аэропорты РФ приостанавливали работу.
- В Минобороны России заявили, что вечером 27 мая, с 21:00 до 00:00 по московскому времени, их ПВО якобы перехватила и уничтожила 112 "украинских беспилотников".