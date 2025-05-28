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Дроны атаковали завод по разработке БпЛА под Москвой

Ирина БалачукСреда, 28 мая 2025, 07:28
Дроны атаковали завод по разработке БпЛА под Москвой
Взрыв на заводе "Кронштадт" после попадания беспилотника. Скриншот с видео из Telegram-канала Astra

Беспилотники атаковали завод по разработке дронов в подмосковном городе Дубна, сообщают российские Telegram-каналы.

Источник: российские Telegram-каналы Astra и Baza со ссылкой на местных жителей, мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны РФ в Telegram

Детали: В соцсетях публикуют видео беспилотников в небе Дубны, а также взрыв и пожар после попадания.

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Местные жители на видео говорят "опять в "Кронштадт" попало".

На сайте предприятия указывается, что эта компания создает "беспилотные летательные аппараты и авиационную технику".

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Мэр Москвы Сергей Собянин с начала суток написал 17 сообщений об атаке беспилотников.  По его словам, ПВО уничтожила по меньшей мере 31 дрон, летевший на российскую столицу.

Также он написал об отражении атаки БпЛА на Зеленоград.

По словам чиновника, и в Москве, и в Зеленограде "серьезных повреждений и пострадавших нет", а на "месте падения обломков работают специалисты экстренных служб". 

 
Пожар в Зеленограде после атаки
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА BAZA

Дубну называют "наукоградом". Город расположен на севере Московской области в 121 км от Москвы.

Дополнено: Позже Минобороны РФ заявило, что с 21:00 27 мая до 7:00 28 мая ПВО якобы уничтожила и перехватила 296 украинских БпЛА над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Российское оборонное ведомство традиционно ничего не сообщает ни об общем количестве дронов, якобы летевших на территорию РФ, ни о последствиях атаки.

Предыстория:

  • Ранее мэр Москвы заявил об атаке дронов на столицу России, московские и другие аэропорты РФ приостанавливали работу.
  • В Минобороны России заявили, что вечером 27 мая, с 21:00 до 00:00 по московскому времени, их ПВО якобы перехватила и уничтожила 112 "украинских беспилотников".

Росcиябеспилотникивзрыв
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