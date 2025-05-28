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Не розширювати НАТО і зняти санкції – Reuters написав про кілька умов Путіна "для миру"

Ірина БалачукСереда, 28 травня 2025, 12:56
Не розширювати НАТО і зняти санкції – Reuters написав про кілька умов Путіна для миру
Глава РФ Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Глава РФ Володимир Путін має низку умов для припинення війни в Україні, зокрема, він хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії, пише Reuters.

Джерело: Reuters з посилання на трьох представників РФ, обізнаних з ходом переговорів, які говорили на умовах анонімності

Пряма мова одного зі співрозмовників агентства: "Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну".

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Деталі: Три російські джерела уточнили, що глава Кремля хоче "письмового" зобов'язання великих західних держав не розширювати НАТО на схід – тобто, це означає офіційне виключення членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

Росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, щоб з РФ зняли деякі західні санкції, щоб вирішили питання заморожених російських суверенних активів на Заході і щоб "російськомовні громадяни України були захищені".

За словами одного зі співрозмовників Reuters, якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, то він намагатиметься показати українцям і європейцям за допомогою військових перемог, що "мир завтра буде ще більш болючим".

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Кремль не відповів на прохання агентства прокоментувати ці повідомлення.

Путін і російські офіційні особи неодноразово заявляли, що будь-яка мирна угода має бути спрямована на усунення "першопричин" конфлікту. Власне тут росіяни мають на увазі питання розширення НАТО і підтримки України з боку Заходу.

Київ неодноразово заявляв, що Росії не можна надавати право вето на її прагнення приєднатися до Альянсу. Україна також говорить, що потребує від Заходу міцних гарантій безпеки, які б стримували будь-яку майбутню російську атаку.

НАТО також у минулому заявляло, що не змінюватиме свою політику "відкритих дверей" лише тому, що цього вимагає Москва.  

Передісторія:

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