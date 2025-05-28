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Не расширять НАТО и снять санкции – Reuters написал о нескольких условиях Путина "для мира"

Ирина БалачукСреда, 28 мая 2025, 12:56
Не расширять НАТО и снять санкции – Reuters написал о нескольких условиях Путина для мира
Глава РФ Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Глава РФ Владимир Путин имеет ряд условий для прекращения войны в Украине, в частности, он хочет, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и сняли часть санкций с России, пишет Reuters.

Источник: Reuters со ссылкой на три представителя РФ, знакомых с ходом переговоров, которые говорили на условиях анонимности

Прямая речь одного из собеседников агентства: "Путин готов к миру, но не любой ценой".

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Детали: Три российских источника уточнили, что глава Кремля хочет "письменного" обязательства крупных западных держав не расширять НАТО на восток – то есть, это означает официальное исключение членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.

Россия также хочет, чтобы Украина была нейтральной, чтобы с РФ сняли некоторые западные санкции, чтобы решили вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе, и чтобы "русскоязычные граждане Украины были защищены".

По словам одного из собеседников Reuters, если Путин поймет, что не сможет достичь мирного соглашения на своих условиях, то он будет пытаться показать украинцам и европейцам с помощью военных побед, что "мир завтра будет еще более болезненным".

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Кремль не ответил на просьбу агентства прокомментировать эти сообщения.

Путин и российские официальные лица неоднократно заявляли, что любое мирное соглашение должно быть направлено на устранение "первопричин" конфликта. Собственно, здесь россияне имеют в виду вопрос расширения НАТО и поддержки Украины со стороны Запада.

Киев неоднократно заявлял, что России нельзя предоставлять право вето на ее стремление присоединиться к Альянсу. Украина также говорит, что нуждается в прочных гарантиях безопасности от Запада, которые бы сдерживали любую будущую российскую атаку.

НАТО также в прошлом заявляло, что не будет менять свою политику "открытых дверей" только потому, что этого требует Москва. 

Предыстория:

ПутинРосcиямирНАТО
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