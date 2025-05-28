Не расширять НАТО и снять санкции – Reuters написал о нескольких условиях Путина "для мира"
Глава РФ Владимир Путин имеет ряд условий для прекращения войны в Украине, в частности, он хочет, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и сняли часть санкций с России, пишет Reuters.
Источник: Reuters со ссылкой на три представителя РФ, знакомых с ходом переговоров, которые говорили на условиях анонимности
Прямая речь одного из собеседников агентства: "Путин готов к миру, но не любой ценой".
Детали: Три российских источника уточнили, что глава Кремля хочет "письменного" обязательства крупных западных держав не расширять НАТО на восток – то есть, это означает официальное исключение членства Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик.
Россия также хочет, чтобы Украина была нейтральной, чтобы с РФ сняли некоторые западные санкции, чтобы решили вопрос замороженных российских суверенных активов на Западе, и чтобы "русскоязычные граждане Украины были защищены".
По словам одного из собеседников Reuters, если Путин поймет, что не сможет достичь мирного соглашения на своих условиях, то он будет пытаться показать украинцам и европейцам с помощью военных побед, что "мир завтра будет еще более болезненным".
Кремль не ответил на просьбу агентства прокомментировать эти сообщения.
Путин и российские официальные лица неоднократно заявляли, что любое мирное соглашение должно быть направлено на устранение "первопричин" конфликта. Собственно, здесь россияне имеют в виду вопрос расширения НАТО и поддержки Украины со стороны Запада.
Киев неоднократно заявлял, что России нельзя предоставлять право вето на ее стремление присоединиться к Альянсу. Украина также говорит, что нуждается в прочных гарантиях безопасности от Запада, которые бы сдерживали любую будущую российскую атаку.
НАТО также в прошлом заявляло, что не будет менять свою политику "открытых дверей" только потому, что этого требует Москва.
Предыстория:
- В марте Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но есть ряд вопросов, которые надо решить.
- На пресс-конференции 14 декабря Путин заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей – денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.
- В июне прошлого года Путин изложил свои начальные условия для немедленного прекращения войны. Глава Кремля требует, чтобы Украина отказалась от своих амбиций в отношении НАТО и вывела все свои войска со всей территории четырех украинских областей, на которые претендует и которые частично контролирует Россия.