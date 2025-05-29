У Криму працівники ФСБ вивезли українця в невідомому напрямку – омбудсман
У тимчасово окупованому Севастополі зник громадянин України Сергій Гріщенков – його затримали люди, які представилися працівниками ФСБ Росії та вивезли у невідомому напрямку.
Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Деталі: За словами омбудсмана, до нього звернулась донька зниклого чоловіка. Затримання сталося в ніч на 7 травня, досі немає жодної інформації про долю чи місцеперебування Гріщенкова.
Дослівно: "Це непоодинокі випадки на території тимчасово окупованого півострова, коли людей фактично викрадають невідомі люди, представляючись працівниками ФСБ РФ".
Деталі: Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Міжнародного пакту про громадянські та політичні права й Європейської конвенції з прав людини:
- пункт 2 статтю 9, пункт 4 статтю 9, пункт 2 статтю 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права;
- пункт 2 статтю 5, пункт 3 статтю 5 Європейської конвенції з прав людини.
Ці документи гарантують затриманим та їхнім родинам право на отримання інформації про підстави затримання, правовий статус та місце утримання.
Дмитро Лубінець вже звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати об'єктивну інформацію про статус і місцезнаходження Гріщенкова.
Дослівно: "Цей випадок з українцем у черговий раз свідчить про неспроможність окупаційної адміністрації забезпечити реалізацію міжнародних громадянських і політичних прав для жителів ТОТ Криму. Цинізм та порушення прав людини стали буденністю для тисяч громадян України!".
Передісторія:
- 18 травня Меджліс кримськотатарського народу заявив, що сучасна політика Росії в окупованому Криму є прямим продовженням радянської геноцидальної практики.