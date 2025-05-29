У Криму працівники ФСБ вивезли українця в невідомому напрямку – омбудсман

У тимчасово окупованому Севастополі зник громадянин України Сергій Гріщенков – його затримали люди, які представилися працівниками ФСБ Росії та вивезли у невідомому напрямку.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Деталі: За словами омбудсмана, до нього звернулась донька зниклого чоловіка. Затримання сталося в ніч на 7 травня, досі немає жодної інформації про долю чи місцеперебування Гріщенкова.

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Дослівно: "Це непоодинокі випадки на території тимчасово окупованого півострова, коли людей фактично викрадають невідомі люди, представляючись працівниками ФСБ РФ".

Зниклий на ТОТ Криму Сергій Гріщенков Омбудсман Лубінець Дмитро

Деталі: Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Міжнародного пакту про громадянські та політичні права й Європейської конвенції з прав людини:

пункт 2 статтю 9, пункт 4 статтю 9, пункт 2 статтю 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права;

пункт 2 статтю 5, пункт 3 статтю 5 Європейської конвенції з прав людини.

Ці документи гарантують затриманим та їхнім родинам право на отримання інформації про підстави затримання, правовий статус та місце утримання.

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Дмитро Лубінець вже звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати об'єктивну інформацію про статус і місцезнаходження Гріщенкова.

Дослівно: "Цей випадок з українцем у черговий раз свідчить про неспроможність окупаційної адміністрації забезпечити реалізацію міжнародних громадянських і політичних прав для жителів ТОТ Криму. Цинізм та порушення прав людини стали буденністю для тисяч громадян України!".

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