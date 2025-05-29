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У Криму працівники ФСБ вивезли українця в невідомому напрямку – омбудсман

Українська правдаЧетвер, 29 травня 2025, 13:43
У Криму працівники ФСБ вивезли українця в невідомому напрямку – омбудсман
Фото з відкритих джерел

У тимчасово окупованому Севастополі зник громадянин України Сергій Гріщенков – його затримали люди, які представилися працівниками ФСБ Росії та вивезли у невідомому напрямку.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Деталі: За словами омбудсмана, до нього звернулась донька зниклого чоловіка. Затримання сталося в ніч на 7 травня, досі немає жодної інформації про долю чи місцеперебування Гріщенкова.

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Дослівно: "Це непоодинокі випадки на території тимчасово окупованого півострова, коли людей фактично викрадають невідомі люди, представляючись працівниками ФСБ РФ".

Зниклий на ТОТ Криму Сергій Гріщенков
Зниклий на ТОТ Криму Сергій Гріщенков
Омбудсман Лубінець Дмитро

Деталі: Лубінець наголосив, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Міжнародного пакту про громадянські та політичні права й Європейської конвенції з прав людини:

  • пункт 2 статтю 9, пункт 4 статтю 9, пункт 2 статтю 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права;
  • пункт 2 статтю 5, пункт 3 статтю 5 Європейської конвенції з прав людини.

Ці документи гарантують затриманим та їхнім родинам право на отримання інформації про підстави затримання, правовий статус та місце утримання.

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Дмитро Лубінець вже звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати об'єктивну інформацію про статус і місцезнаходження Гріщенкова.

Дослівно: "Цей випадок з українцем у черговий раз свідчить про неспроможність окупаційної адміністрації забезпечити реалізацію міжнародних громадянських і політичних прав для жителів ТОТ Криму. Цинізм та порушення прав людини стали буденністю для тисяч громадян України!".

Передісторія:

КримомбудсменокупаціяФСБ
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