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В Крыму сотрудники ФСБ вывезли украинца в неизвестном направлении – омбудсмен

Украинская правдаЧетверг, 29 мая 2025, 13:43
В Крыму сотрудники ФСБ вывезли украинца в неизвестном направлении – омбудсмен
Фото из открытых источников

В временно оккупированном Севастополе пропал гражданин Украины Сергей Грищенков – его задержали люди, представившиеся сотрудниками ФСБ России, и вывезли в неизвестном направлении.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Детали: По словам омбудсмена, к нему обратилась дочь пропавшего мужчины. Задержание произошло в ночь на 7 мая, и до сих пор нет никакой информации о судьбе или местонахождении Грищенкова.

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Дословно: "Это не единичные случаи на территории временно оккупированного полуострова, когда людей фактически похищают неизвестные лица, представляясь сотрудниками ФСБ РФ".

Пропавший на временно оккупированной территории Крыма Сергей Грищенков
Пропавший на временно оккупированной территории Крыма Сергей Грищенков
Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Детали: Лубинец подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного права, в частности:

  • пункта 2 статьи 9, пункта 4 статьи 9, пункта 2 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах;
  • пункта 2 статьи 5, пункта 3 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

Эти документы гарантируют задержанным, их родственникам и представителям право на получение информации о причинах ограничения свободы, правовом статусе и месте содержания.

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Дмитрий Лубинец уже обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить объективную информацию о статусе и местонахождении Сергея Грищенкова.

Дословно: "Этот случай с украинцем в очередной раз свидетельствует о неспособности оккупационной администрации обеспечить реализацию международных гражданских и политических прав для жителей временно оккупированного Крыма. Цинизм и нарушение прав человека стали повседневностью для тысяч граждан Украины!".

Предыстория:

  • 18 мая Меджлис крымскотатарского народа заявил, что нынешняя политика России в оккупированном Крыму является прямым продолжением советской геноцидной практики.

КрымомбудсменоккупацияФСБ
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