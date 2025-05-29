В Крыму сотрудники ФСБ вывезли украинца в неизвестном направлении – омбудсмен
В временно оккупированном Севастополе пропал гражданин Украины Сергей Грищенков – его задержали люди, представившиеся сотрудниками ФСБ России, и вывезли в неизвестном направлении.
Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Детали: По словам омбудсмена, к нему обратилась дочь пропавшего мужчины. Задержание произошло в ночь на 7 мая, и до сих пор нет никакой информации о судьбе или местонахождении Грищенкова.
Дословно: "Это не единичные случаи на территории временно оккупированного полуострова, когда людей фактически похищают неизвестные лица, представляясь сотрудниками ФСБ РФ".
Детали: Лубинец подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного права, в частности:
- пункта 2 статьи 9, пункта 4 статьи 9, пункта 2 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах;
- пункта 2 статьи 5, пункта 3 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.
Эти документы гарантируют задержанным, их родственникам и представителям право на получение информации о причинах ограничения свободы, правовом статусе и месте содержания.
Дмитрий Лубинец уже обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить объективную информацию о статусе и местонахождении Сергея Грищенкова.
Дословно: "Этот случай с украинцем в очередной раз свидетельствует о неспособности оккупационной администрации обеспечить реализацию международных гражданских и политических прав для жителей временно оккупированного Крыма. Цинизм и нарушение прав человека стали повседневностью для тысяч граждан Украины!".
Предыстория:
- 18 мая Меджлис крымскотатарского народа заявил, что нынешняя политика России в оккупированном Крыму является прямым продолжением советской геноцидной практики.